Algo más que Internet: cuál es el gran "ecosistema de negocios" que abrirá el 5G y qué pasa en Argentina

Aunque todavía no hay definiciones sobre 5G, pero las empresas argentinas avanzan en el desarrollo de soluciones para distintas industrias

Autos que se manejan solos, dispositivos que resuelven acciones sin intervención humana o máquinas que se comunican entre sí pueden parecer escenas de un film futurista. Pero lejos de cualquier ficción, son algunas de las posibilidades que el desarrollo de Internet de las Cosas (IoT, en inglés) habilitará y, en muchos casos, ya tienen lugar en la realidad.

Según cifras de Globaldata provistas a iProUP, para 2024 el mercado mundial de IoT alcanzará ingresos por u$s1,1 billones, que se repartirá de la siguiente forma:

73% en el mercado corporativo

27% entre los consumidores finales, con un crecimiento de los wearables o "ropa inteligente" (smartwatches, por ejemplo)

No obstante, para el crecimiento de IoT la conectividad es un elemento vital y el 5G tendrá un rol clave: permitirá mayores velocidades de transmisión, más dispositivos conectados y menor latencia (velocidad de respuesta).

¿Qué le falta a la Argentina para aprovechar la revolución IoT?

"Lo principal será contar con una red muy desarrollada, que implicará un pasaje de 4G a 5G y requerirá, además, que las empresas de telecomunicaciones realicen un upgrade de su infraestructura de comunicaciones, pensando en una escala 10 veces mayor de transferencia de datos, sin que eso afecte su operatoria diaria y a fin de garantizar que los datos estén actualizados en tiempo real", señala a iProUP Cristian Rojas, CTO de BGH Tech Partner.

Así las cosas, la convergencia de 5G e IoT permitirá el desarrollo de un enorme ecosistema integrado por una serie de componentes:

Conectividad : para facilitar una comunicación fluida entre los dispositivos conectados

: para facilitar una entre los dispositivos conectados Sensores y actuadores : el sensor detecta una señal, recoge la información y la envía al actuador que la transforma en movimiento. Existen todo tipo de equipos para medir temperatura, presión, humedad, circulación de gente, peso, etcétera

: el sensor que la transforma en movimiento. Existen todo tipo de equipos para medir temperatura, presión, humedad, circulación de gente, peso, etcétera Nube IoT : donde se procesan y almacenan los datos que se utiliza para realizar análisis en tiempo real y tomar decisiones rápidas

: donde se que se utiliza para realizar análisis en tiempo real y tomar decisiones rápidas Dispositivos, interfaz y aplicaciones: permiten a los usuarios controlar el sistema desde el propio dispositivo o a través del celular o computadora

Cada uno de estos nichos o componentes abre una enorme oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios.

Raúl Crudele, presidente de la Cámara Argentina de IoT, confía a iProUP que "IoT es un ecosistema que posibilita la coexistencia de todo tipo de actores, desde empresas de garage, micropymes, medianas, multinacionales o de telecomunicaciones. Hay lugar para todo el mundo".

"Después, cada vertical tiene una problemática distinta y dentro de cada solución hay una cadena de valor en la cual el integrador tiene rol fundamental", completa. No obstante, para Rojas, todavía es todo muy de nicho y cada segmento tiene uno o dos jugadores que están produciendo soluciones a pedido y customizadas según las necesidades técnicas del cliente.

En ese sentido, agrega que será necesario desarrollar un canal de importación de artículos IoT, ya que Argentina todavía no tiene una gran industria propia, ya que, al no haber una infraestructura de comunicaciones disponible, no hay incentivo para desarrollar el mercado consumidor.

¿Cuál es el grado de madurez del ecosistema IoT en Argentina?

Pese a que todavía no existe 5G, Argentina cuenta con un ecosistema de empresas que desarrollan aplicaciones, productos y servicios para Internet de las Cosas desde hace años, indica Crudele. Y añade que la Cámara de IoT cuenta con 100 socios que trabajan activamente en ese sentido, y representan, todavía, una pequeña porción del ecosistema.

"Las soluciones parecen complejas, porque son difíciles de explicar y de entender en un mercado que todavía no está maduro. Es lo mismo que sucedió en su momento con Internet. Sin embargo, hay algunos segmentos que están más propensos a la adopción de IoT que otros", suma Crudele.

La automatización ofrecerá mayor eficiencia en los procesos productivos

Uno de ellos es el industrial, donde los beneficios de la automatización y su impacto en la reducción de costos son rápidamente percibidos, además de que en general hay profesionales que van evaluando las distintas soluciones.

Otro de los segmentos que avanza rápido en la adopción de aplicaciones y servicios es el rural: a través de la agricultura inteligente e implementación de sensores se puede monitorear el campo, para hacer un uso más eficiente de los recursos y mejorar la productividad. Su desarrollo se ve limitado por la falta de conectividad y de conocimiento por parte de los productores.

Mientras que, ciudades inteligentes que es un segmento de gran atractivo en el que las soluciones de IoT pueden generar impacto en el ahorro energético, la reducción del gasto público y el bienestar de los ciudadanos, no avanza al ritmo deseado.

"Lo difícil es explicarle a un secretario de obras públicas o a un intendente cuánto podrían bajar el consumo de luminarias o los beneficios de tener un semáforo inteligente. Además, los tiempos de la política impiden que los proyectos se puedan desarrollar en el lapso de la duración de un mandato. Esa es un de las principales barreras que tenemos", añade Crudele.

¿Cuáles son los principales desafíos para la industria IoT argentina?

Además de la falta de conocimiento sobre la tecnología, el contexto económico dificulta la importación de productos específicos que el país todavía está lejos de producir localmente.

El retorno de inversión también es un tema clave para el desarrollo de IoT. "Pese a que la tecnología es muy prometedora, las empresas no se lanzan a invertir agresivamente porque todavía no pueden estimar cuánto podrán cobrar por los servicios", revela a iProUP Héctor Ferraro, director de Back End y Cognitive en Snoop Consulting.

Ferraro también advierte que hay que definir otros temas técnicos, como el desarrollo de protocolos que sean más generales para permitir que los dispositivos dialoguen entre sí. Es decir, un marco de estandarización que habilite la integración de sistemas que hablan lenguajes distintos.

Como también, la elección de un paradigma de nube más adecuado para IoT, como el modelo de Fog Computing (computación en la niebla), un intermediario entre la infraestructura Cloud y los dispositivos IoT.

La seguridad es otro de los grandes desafíos asociados: según un estudio de Kaspersky al que accedió a iProUP, los riesgos de ciberseguridad son la principal barrera que frenan al 60% de la empresas a incorporar este tipo de soluciones.

Estas dificultades están asociadas a la diversidad de dispositivos y sistemas, que no siempre son compatibles con las principales herramientas de prevención.

"Casi la mitad (46%) de las empresas encuestadas a nivel global temen que los productos de ciberseguridad puedan afectar al rendimiento del IoT o sea demasiado difícil encontrar una solución adecuada (40%)", explica el documento".

Por último, otro de los problemas más comunes que enfrentan las compañías a la hora de implementar herramientas de ciberseguridad son:

Elevados costos (40%)

Imposibilidad de justificar la inversión ante la junta directiva (36%)

Falta de personal o conocimientos específicos en materia de seguridad IoT (35%)

En ese sentido, Crudele advierte que la industria está trabajando en temas de seguridad y hay avances permanentes, tal como sucedió en los comienzos de Internet.

"A nivel IoT, hay cosas para mejorar en los dispositivos, por el momento se está resolviendo a nivel de redes", señala el experto. Rojas advierte que para que IoT siga evolucionando en Argentina es necesario:

Asegurar un marco regulatorio de importaciones que esté optimizado para que no se generen trabas

que esté optimizado para que no se generen trabas Crear incentivo de inversión del Ejecutivo nacional para que las telcos y gobiernos provinciales mejoren sus redes de comunicaciones

para que las telcos y gobiernos provinciales de comunicaciones Un sector privado que se anime a explorar oportunidades de nicho y expandir las que existen, que todavía están muy enfocadas en la industria, para acercarse al consumidor final

"Nosotros trabajamos mucho con gobiernos, provinciales y nacionales, y con empresas de petróleo y recursos naturales, desarrollando sensores de todo tipo para sistemas de misión crítica. Son soluciones que requieren mucho tiempo de desarrollo y testeo, que pueden durar años, por eso requiere un alto nivel de inversión y compromiso", señala el director de la Cámara.

¿Qué soluciones IoT se desarrollan en la Argentina?

Una de las empresas argentinas que pica en punta en el desarrollo de soluciones de IoT para ciudades inteligentes, agro e industrias es ITC. A fines de 2018 comenzó a trabajar en una plataforma para transformar los semáforos en puntos inteligentes, con cámaras de video IP para exteriores, controladoras y un software de IA que realiza una clasificación de vehículos y permite variar los intervalos de verde y de rojo en base a la cantidad de vehículos que hay en cada lugar.

"Eso permite optimizar los tiempos de circulación, reducir la espera de los conductores y también ahorrar combustible, lo que genera menos emanaciones de dióxido de carbono y las cámaras también pueden ser usadas por los municipios para garantizar la seguridad ciudadana", explica a iProUP Diego Olivero, Business Development IoT en ITC.

IoT permite conectar sensores en los campos para mejorar la producción

En el sector agroindustrial, Telecom es una de las telcos que con una oferta de soluciones de IoT aplicadas al campo. Diseña servicios a medida para proyectos de todos los tamaños, con el fin de potenciar esa industria en toda su cadena de valor. Ofrecen soluciones de:

Monitoreo de activos y control de silobolsa

de activos y control de silobolsa Trazabilidad , como geoposicionamiento, gestión de flota y control de frío

, como geoposicionamiento, gestión de flota y control de frío Conectividad gestionada, como SIM Manager, para facilitar la administración y autogestión del enlace a Internet de equipos IoT

Te puede interesar Un estudio revela que más de la mitad de las empresas argentinas puso los ojos sobre el metaverso

Infraestructura y una macroeconomía ordenada son dos factores que le falta al ecosistema local para hacerse fuerte en el "mundo inteligente" que viene.