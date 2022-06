Resident Evil 4 remake: cónoce 3 videojuegos imperdibles si sos fanático de los títulos de terror

Tras el esperado anuncio de una remake del clásico del survival horror, siempre es bueno probar otras alternativas a este género tan particular

La desarrolladora Capcom confirmó finalmente la remake de Resident Evil 4, una "bomba" muy esperada para los amantes del género de survival horror, lanzado en 2005 y que se convirtió en un clásico.

Durante el evento State of Play, la firma anunció con bombos y platillos la novedad sobre un título que, frecuentemente, es mencionado como uno de "los mejores videojuegos de la historia".

Resident Evil 4 fue el responsable de cambiar el estilo de la saga hasta el momento, haciendo más foco en la acción que en el terror, y cambiando el estilo de "cámara fija" de los primeros 3 juegos para cambiar a una tercera persona con la cámara en el hombro de nuestro personaje y desarrollar todo el juego en un entorno 3D en tiempo real.

Esto influyó en muchos otros juegos posteriores, y marcó cuál sería en adelante la evolución del género.

Otros tres títulos de terror imperdibles (si te gusta Resident Evil)

Para aprovechar el lanzamiento de esta esperada remake, iProUP te recomienda otros 3 juegos que están en la misma línea y que te van a hacer pegar unos buenos sustos y saltos de adrenalina.

También cabe recomendar que si no jugaste nunca a este clásico de Capcom, aproveches a jugarlo ahora antes de que salga la nueva versión porque a pesar del tiempo, se sigue manteniendo intacto y realmente merece tu tiempo. Muy recomendable jugar a "Ultimate HD Edition" disponible en Windows, PS4, Xbox One, Wii U y Switch para disfrutarlo en 1080p.

Sin más, pasamos a la lista:

The Evil Within

No se puede hablar de survival horror sin hablar de Shinji Mikami, el creador de la saga Resident Evil. Si bien ya no trabaja en la serie, su influencia se puede sentir hasta la actualidad, tanto que en 2014 fue el director de "The Evil Within".

Este juego es un viaje alucinante en tercera persona a través de un mundo distorsionado, alimentado por maníacos, lleno de sangre y violencia. Una pesadilla surrealista que se sumerge en la mente de Sebastián Castellanos, su protagonista, que debe luchar contra todo tipo de enemigos y jefes aterradores en el camino.

Todo esto peleando con las típicas limitaciones de estos juegos, tales como escasa munición, multitud de enermigos y una alta dificultad en cada combate.

The Evil Within se siente como un título tradicional dentro del género, con combates similares, puzzles y momentos terriblemente tensos, pero con algunos cambios para hacerlo más apto para las audiencias actuales.

Disponible en Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

Dead Space

Lanzado en 2008, este título nos lleva al interior de la nave USG Ishimura. Nuestro personaje se llama Isacc Clarke y debe investigar qué pasó con la tripulación que vivía dentro de ella, que no reporta señales de vida ni responde mensajes, con especial atención en encontrar a su novia.

Una vez dentro de la instalación, debemos pelear contra los "necromorphs", seres reconstruidos a partir de cadáveres humanos y que buscan eliminar todo ser vivo que se le ponga delante.

Para ello usaremos armas de todo tipo que se pueden mejorar y resolveremos diversos puzzles mientras luchamos contra la oscuridad, la falta de gravedad y varias situaciones inesperadas que nos harán sufrir, transpirar e incluso contener la respiración.

Un maravilloso survival que nos pondrá a prueba a cada segundo, con un diseño sonoro soberbio y una característica sumamente interesante como es la falta de interfaz durante el juego. Destacan sobre todo las secuencias en las que hay que salir al espacio exterior y en las que debemos pelear contra la falta de oxígeno y de gravedad. Posee dos secuelas más enfocadas en la acción y se anunció recientemente el desarrollo de una remake adaptada a las plataformas actuales.

Disponible en Windows, PS3, Xbox 360, Xbox One

Alien: Isolation

En 1979, Ridley Scott cambió para siempre los géneros de terror y la ciencia ficción al combinarlos en "Alien", una película clásica que para muchos no pudo ser superada.

En ese mismo ámbito se desarrolla "Alien Isolation", un videojuego lanzado en 2014 que nos pone en el rol de Amanda Ripley, hija de Ellen Ripley, la protagonista de la primera película y que en el momento en el que se ubica el juego está desaparecida.

Nuestro objetivo es recuperar la "caja negra" del Nostromo (nave en la que se desarrolla "Alien") que es custodiada en la estación espacial Sevastopol. El problema surge cuando luego de un accidente, Amanda queda atrapada en la instalación, la cual fue arrasada por el ataque de otro xenomorfo, la criatura famosa en la saga por ser una máquina de matar casi perfecta. Nos toca a nosotros hacer todo lo posible por escapar de este lugar con vida.

Sin duda "Alien Isolation" se convierte en el sueño perfecto de aquellos que quieren sobrevivir una situación con todas las posibilidades en contra y en la que tenemos que usar cada herramienta y las escasas armas que encontraremos a la perfección.

Además cuenta con un trabajo de sonido y un diseño de producción maravilloso, reproduciendo a la perfección el estilo visual de la película "Alien" de 1979 en cada uno de sus escenarios. Imperdible.

Disponible en Windows, MacOS, Linux, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch