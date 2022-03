Bomba: TikTok añade una función "similar" a la que tienen Facebook e Instagram: de qué se trata

Tiktok no se duerme en los laureles. La plataforma, considerada el dominio más visitado en 2021 superando incluso a Google, estaría ahora trabajando en una nueva funcionalidad para consolidar su meteórico ascenso.

¿De qué se trata? La aplicación de vídeos china, finalmente, lanzará las historias de 24 horas en su servicio, la popular función con la que ya cuentan Facebook, Instagram, WhatsApp y Snapchat.

De esta forma, luego de incrementar la duración de sus videos y anunciar que buscará combatir la desinformación, la empresa decidió sumar una herramienta similar a la que poseen sus más fuertes competidoras.

De hecho, esta nueva actualización ya se encuentra en función a través de una serie de pruebas piloto que viene realizando la marca desde principio de año para comprobar su eficacia.

De acuerdo con Techcrunch, el objetivo principal sería estimular las opciones de creatividad a sus usuarios.

"Actualmente, estamos ampliando una prueba piloto, que proporciona a los creadores formatos adicionales para dar vida a sus ideas creativas para la comunidad TikTok", detalló un representante de la firma.

Por el momento, no aclararon cuantos son los usuarios que ya disponen de esta función de prueba ni como se desplegará en un futuro.

No obstante, tras unas pruebas iniciales, trascensió que aumentaron el círculo de personas que pueden probar y disfrutar de estas historias, pudiendo ser cualquiera uno de los elegidos.

En caso de ser así, el usuario al entrar a TikTok recibirá un nuevo banner para poder crear su primera storie.

Estas tendrán un similar funcionamiento con las redes insignia de esta opción. Incluso, la herramienta estaría desarrollada con una interfaz similar al del resto de funciones de TikTok, para poder emplear las mismas características de edición, sonidos, efectos y filtros en ellas.

La diferencia principal con respecto a los vídeos normales es que las historias no aparecerán en el perfil o feed directamente, y pasadas las 24 horas desde su publicación, desaparecerán.

Las primeras vistas del testeo sugieren que para poder ver la historia de otro usuario, deberás pulsar la foto de perfil, ya que la creación de historias se reflejará a través de un círculo azul.

Aún así, TikTok tampoco especifíco cuando esta flamante actualización llegue a todos los usuarios de la app.

#TikTok is now showing the story in the profile just like Instagram ???? pic.twitter.com/bCGBQHdd9e — Hammod Oh (@hammodoh1) March 16, 2022