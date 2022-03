EBay lanzará una billetera digital, pero aún no acepta pagos con criptomonedas

eBay dijo que el monedero digital permitirá a los clientes almacenar fácilmente las ganancias de las ventas o usarla para pagar compras. Si bien eBay no brindó mayores detalles sobre el desarrollo, y se desconoce si la billetera brindará soporte para activos digitales y criptomonedas, adelantó que espera que el nuevo producto se lance para el segundo trimestre de 2022.

De acuerdo con el medio CryptoNews, a pesar de la escasez de detalles, algunas pistas sugieren que los tokens no fungibles (NFT) podrían desempeñar un papel clave en el nuevo desarrollo. eBay comenzó a permitir las ventas de NFT en su plataforma en mayo de 2021, convirtiéndose en la primera empresa de comercio electrónico en incursionar en la moda de los coleccionables digitales.

Durante el evento, la compañía también pareció haber mencionado el término "fraccionalización", lo que algunos interpretaron como parte de los planes de eBay para continuar ampliando sus funciones en el área de los NFT; aunque la empresa no los nombró concretamente en ningún momento.

eBay had a "digital wallet" slide during its Investor Day presentation yesterday. #Bitcoin is inevitable ???? — Bitcoin Archive ???????????? (@BTC_Archive) March 11, 2022