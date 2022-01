Qué es Fractal, y cuál es el rol que en este proyecto tiene el fundador de Twitch

El grupo de Discord de Fractal ha acumulado desde entonces más de 111.000 miembros a pesar de haberse anunciado hace solo dos semanas. Parece que la venta más importante en la plataforma hasta el momento ha sido la del NFT "Baby Scoot" que se vendió por 4 Solanas (SOL) por un valor aproximado de u$s 680.

El mercado basado en Solana les permite a los usuarios comprar, intercambiar y hacer holding de NFT utilizados en juegos blockchain. En un anuncio realizado el jueves, la empresa dio a conocer sus primeros juegos blockchain asociados, incluyendo The Sandbox, Nyan Heroes, Caveworld y Genopets, por nombrar algunos.

first of all: we are live ????https://t.co/y2yO4R7Ty2 — fractal ❄️ (@fractalwagmi) December 30, 2021