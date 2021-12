Zoom ahora permitirá realizar mega eventos masivos en su plataforma

Se trata de las aplicaciones ZoomOSC y ZoomISO, que ayudarán a conectar Zoom con aplicaciones y controladores de hardware de eventos tradicionales

La plataforma para videoconferencias Zoom anunció esta semana la adquisición de "ciertos activos" de la startup Liminal, incluidas dos de sus aplicaciones, con las que la compañía pretende ofrecer nuevos servicios cubriendo de forma virtual eventos profesionales a gran escala.

Se trata de las aplicaciones ZoomOSC y ZoomISO, que ayudarán a conectar Zoom con aplicaciones y controladores de hardware de eventos tradicionales que se llevan a cabo en teatros, estudios de transmisión y otros eventos. Dos de los cofundadores de Liminal, Andy Carluccio y Jonathan Kokotajlo, también se unirán al equipo de Zoom.

Candace Dean, portavoz de la plataforma, explicó a The Verge que las herramientas existentes seguirán estando disponibles a través de Liminal, por lo que no desaparecerá por completo; sin embargo, a medida que Zoom se vaya apropiando de dichas herramientas y las vaya adaptando, ya no será necesario utilizarlas como complementos separados.

ZoomOSC es un complemento para el servicio de videoconferencias con el cual los usuarios pueden mejorar la experiencia de las reuniones y eventos profesionales al permitir incorporar Zoom con software de terceros, controladores de hardware, entre otros.

Por otro lado, también crearon ZoomISO, software que permite la transmisión de video de cada participante como una salida separada para un hardware de producción profesional.

Mejores reuniones

Zoom ha anunciado una serie de actualizaciones y nuevas características enfocadas a agilizar el flujo de las reuniones y reducir la fricción en la experiencia de trabajo híbrido, como la reserva de espacios de trabajo o el uso compartido de pantalla a nivel local en Mac y Windows.

En Zoom Meetings la compañía permite programar reuniones con 'Focus Mode' para que se inicie automáticamente cuando comience la reunión, y guardar el orden personalizado de la vista de la galería para reuniones posteriores, una función que también está disponible para Zoom Video Webinars, como ha indicado en un comunicado.

En el caso de Zoom Chat, la actualización ha mejorado el envío de GIF desde el panel de búsqueda de GIPHY, que se mostrará en el cuadro de redacción del mensaje. Las llamadas perdidas se localizarán ahora de forma centralizada y los vídeos enviados a través de Zoom Chat podrán guardarse localmente en dispositivos móviles.

Zoom, a través de Zoom Phone, ofrece una alternativa al buzón de voz estándar con la posibilidad de saludar a sus interlocutores con saludos de vídeo y mensajes de vídeo, directamente en la bandeja de entrada del correo de voz. Por otra parte, los usuarios con el complemento 'Power Pack' pueden buscar contactos y transferir llamadas directamente desde la experiencia 'Power User' de escritorio, sin tener que abrir la ventana principal del cliente Zoom.

Zoom Rooms incorporará a finales de este mes en beta pública la función de reserva de espacios de trabajo, con la que los usuarios podrán reservar espacios mediante un mapa interactivo, tanto si están en la oficina como si trabajan en remoto.

La función de uso compartido de la pantalla a nivel local, que permite a un usuario de la sala leer notas que no son visibles para los demás participantes en la reunión, cuenta también con soporte para Mac y Windows.

En Zoom Events se han introducido mejoras en la configuración de las notificaciones para Summits y Conferencias, así como la posibilidad de editar las preguntas de inscripción una vez que el evento se haya publicado en Conferencias y Summits.

Junto a las nuevas funciones, Zoom ha realizado mejoras en la seguridad de Zoom Meetings y Zoom Video Webinars, que incluyen más opciones para las integraciones de Microsoft Outlook y Google Calendar, la posibilidad de que exigir a los panelistas en webinars que inicien sesión con la cuenta asociada al correo electrónico con el que se registraron, y de permitir el acceso a las grabaciones en la nube y compartirlas con direcciones de correo electrónico o dominios de usuarios externos específicos.