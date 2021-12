Otro equipo de la Premier League se suma a los Fan Tokens: cuál es y de la mano de quién los lanza

Crystal Palace es el nuevo socio de Socios.com y tendrá un Fan Token oficial. El club es el sexto de la Premier League en cerrar un trato con la compañía. Antes que él, Arsenal, Aston Villa, Everton, Manchester City y Leeds United se lanzaron a la plataforma.

Como resultado del acuerdo, Palace lanzará el $ CPFC Fan Token con un precio de £ 2. Los poseedores de boletos de temporada tendrán la oportunidad de canjear un fan token de forma gratuita.

"Esta asociación creará nuevas oportunidades para que el club se relacione con nuestra base de seguidores en el Reino Unido e internacionalmente, y creará nuevas formas de reconocer y recompensar el fantástico apoyo que hemos recibido como club", dijo Barry Webber, director comercial del Crystal Palace.

Socios.com es una plataforma D2C (directo al consumidor) que aprovecha la tecnología blockchain para brindar a las organizaciones deportivas líderes del mundo las herramientas que necesitan para interactuar y monetizar su relación con los fanáticos. Los tokens de fan han ganado más de 150 millones de dólares solo en 2021, indicó Futbolete.

El club de fútbol brasileño Santos ha anunciado a Binance como su nuevo patrocinador y licenciatario de fichas de fan y NFT.

Por lo tanto, la correduría de activos digitales más grande del mundo estampará su marca en la camiseta oficial del club y en el uniforme de entrenamiento en el partido del domingo contra el Internacional.

La asociación generaría inicialmente u$s 10 millones para el Club y la marca permanecerá allí durante los próximos tres años.

El CEO y cofundador de Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, comentó que Binance Fan Token representaba una "nueva y poderosa forma para que los fanáticos expresaran su apoyo y amor por sus equipos favoritos".

New #Binance Fan Token: $SANTOSThe @SantosFC Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all Santos FC supporters.Learn more ⬇️https://t.co/7J71a2Vinc — Binance (@binance) November 26, 2021