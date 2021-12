Se multiplican los casos: hackean al exchange Bitmart y se roban casi u$s 200 millones

El exchange lo reconoció en sus redes sociales:

"Hemos identificado una brecha de seguridad a gran escala, y ahora estamos llevando a cabo una revisión de seguridad exhaustiva y nos esforzaremos por mantener la transparencia. Todos los retiros se suspenden temporalmente hasta nuevo aviso.

Apreciamos tu comprensión y paciencia".

We have identified a large-scale security breach, and we are now conducting a thorough security review & we'll strive to maintain transparency. All withdrawals are temporarily suspended until further notice.We appreciate your understanding and patience.