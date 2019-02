Estas cinco tecnologías transformarán el agro, la comida y la cadena de suministro

Para una compleja cadena alimentaria cada vez más amenzada, se necesitan novedosas tecnología, dispositivos y avances que colaboren en este problema

En solo cinco años, la población mundial superará los ocho mil millones de habitantes. Se trata de un número que resentirá aún más a la compleja cadena alimentaria, que ya está amenazada por el cambio climático y un suministro de agua limitado.

Por eso es que se necesitan novedosas tecnologías y dispositivos, avances científicos y formas de pensar completamente nuevas sobre la seguridad e inocuidad de los alimentos.

IBM está pensando en esto y es por ello que presentaron en su evento anual Think 2019 cinco tecnologías que dentro de los próximos cinco años proveerán soluciones en cada eslabón de la cadena alimentaria, comenzando con la semilla hasta llegar a la basura para ser reciclados.

1- El primer eslabón: la semilla. Hay que digitalizar y captar todos los aspectos de la agricultura, desde la calidad del suelo hasta las habilidades del conductor del tractor y el precio del producto vendido en el mercado.

Esto le brindará más oportunidades al productor. Se le llama Digital Twin. En cinco años, a través de la inteligencia artificial, se podrán usar estos datos para pronosticar con precisión los rendimientos de los cultivos, lo que a su vez les dará a los bancos e instituciones financieras los datos que necesitan para proporcionar crédito para ayudar a los agricultores a expandirse.

Una herramienta importante es la nueva IBM Watson Decision Platform for Agriculture, una plataforma que combina datos, satélites, teléfonos móviles y sensores con capacidades de inteligencia artificial. Así se recopilan y analizan datos visuales no estructurados sobre el uso de la tierra agrícola, desde la química del suelo y el suministro de agua hasta enfermedades de cultivos, uso y disponibilidad de equipos, etc.

Con un gemelo digital de las granjas y la actividad agrícola en todo el mundo, los participantes en todos los niveles de la cadena alimentaria tendrán acceso a más información y recursos, lo que resultará en una economía agrícola más equitativa, informa Infobae.

2- En el segundo eslabón: la cosecha. Aquí blockchain evitará que se desperdicie más comida

En los próximos años, se eliminarán muchas de las costosas incógnitas en la cadena de suministro de alimentos. Actualmente, se pierden o desperdician el 34% de los alimentos que se producen debido a ineficiencias en la cadena de suministro. Esto disminuirá considerablemente, los agricultores aumentarán los rendimientos de los cultivos y los productos que terminen en los carros de los consumidores serán más frescos, con la ayuda de blockchain y IBM Food Trust.

Esta herramienta es un registro digital altamente seguro que utiliza tecnología blockchain para conectar a cada miembro de la cadena de suministro de alimentos a través de información precisa y compartida.

En un futuro cercano, los sensores de IoT podrían usarse para rastrear frutas, verduras o cualquier otro alimento en el largo viaje que va desde el campo hasta la tienda de alimentos.

3- En el tercer eslabón: a la repisa. Mapear el microbioma nos protegerá de las bacterias malas

Dentro de cinco años, los inspectores de seguridad alimentaria de todo el mundo adquirirán una nueva superpotencia: la habilidad de entender cómo millones de microbios coexisten dentro de la cadena de suministro de alimentos y detectar patógenos en base a su comportamiento.

Estos microbios–algunos saludables para el consumo humano, otros no –están en todas partes. A través de una nueva técnica que permite analizar su composición genética de manera rentable, los investigadores de IBM Research pueden estudiar la dinámica de las comunidades de microbios para su aplicación en seguridad alimentaria.

Usando secuencias de ADN y ARN, los investigadores pudieron perfilar los microbiomas en todos los lugares en los que la producción de alimentos ocurre. Generar alertas tempranas sobre una anomalía potencial en un microbioma podría ahorrar millones de dólares a los gobiernos y a las compañías y salvar muchas vidas.

4- En el cuarto eslabón: a la mesa. Los sensores de inteligencia artificial detectarán los patógenos transmitidos por los alimentos en el hogar.

Para detectar los contaminantes peligrosos solo se necesitará un teléfono celular o una mesada con sensores de inteligencia artificial.

Los investigadores de IBM están creando sensores de IA potentes y portátiles que pueden detectar patógenos transmitidos por los alimentos en cualquier momento y lugar donde puedan aparecer.

Estos sensores podrían aumentar sustancialmente la velocidad de una prueba de patógenos de días a segundos.

La herramienta desarrollada por la compañía es portátil y lo suficientemente pequeño como para utilizarlo con la cámara de un teléfono móvil. Se podrá acceder a estos dispositivos ópticos a través de una aplicación de smartphone que utiliza el procesador del teléfono para conectarse con los sensores, y de esta forma detectar bacterias tan pequeñas como una micra, aproximadamente 75 veces más pequeñas que un cabello humano.

5- En el eslabón final: a la basura. Un nuevo proceso de reciclaje radical dará nueva vida al plástico viejo.

La eliminación de basura y la creación de nuevos plásticos se transformarán por completo. Esta transición será impulsada por innovaciones como VolCat, un proceso químico catalítico recientemente descubierto por investigadores de IBM que digiere ciertos plásticos (llamados poliésteres) en una sustancia que puede ser devuelta directamente a las máquinas de fabricación de plástico para hacer nuevos productos.

Los residuos plásticos están plagando nuestro planeta. En total, la humanidad haproducido más de 8 mil millones de toneladas métricas de plástico. La mitad de todo el plástico recién fabricado se convierte en basura en menos de un año. Para 2050, se proyecta que en el océano habrá más plástico que peces.

En los próximos años, avances como VolCat harán que el reciclaje de plásticos sea más eficiente y más versátil en el tratamiento de más tipos de materiales que sus predecesores. A diferencia del reciclaje mecánico tradicional, el reciclaje de plásticos del futuro descompondrá tanto plásticos transparentes como de colores, así como recipientes sucios y limpios, para generar un producto final de alta calidad que es 100% reciclable.