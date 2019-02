Innovación: así deben prepararse las empresas para la era posdigital

Hasta ahora la digitalización se abordó en forma parcial. Para que tenga impacto hay que implementar as tecnologías en forma masiva, transversal y a escala

En estos últimos años, todas las empresas fueron adquiriendo capacidades relacionadas con el mundo digital.

Es por ello que ya se encuentran en un punto de inflexión en este camino y ya es el momento de implementar en forma masiva todas estas tecnologías.

"Hasta ahora, la digitalización se ha abordado de forma parcial y no ha tenido todo el éxito que podría. Es el momento de ir más allá para que tenga un impacto de valor en la experiencia de los clientes y en la cuenta de resultados. Para ello hay que implantar esas tecnologías de transformación digital de forma masiva, transversal y a escala", dice Mercedes Oblanca, managing director de Accenture Technolgoy España, Portugal e Israel.

Pero eso no es todo: ya estamos entrando en la era posdigital. "Hoy en día, las compañías ya tienen competencias digitales, pero ser digital ya no es suficiente, hay que ir más allá y buscar la diferenciación", asegura a Expansión la directiva.

El informe Technology Vision 2019 de Accenture destaca cómo el éxito de las compañías depende de la capacidad que tengan para dominar nuevas tecnologías que pueden ofrecer experiencias personalizadas a los clientes, potenciar las capacidades de los empleados y aprovecharse de las ventajas de integrar los negocios en un ecosistema.

Es más, el 45% de las compañías encuestadas asegura que han "acelerado significativamente" en los últimos tres años debido al empleo de tecnologías emergentes.

Tendencias en la era posdigital

La hiperpersonalización es una de las tendencias clave. Se trata de las interacciones impulsadas por la tecnología que permiten conocer mejor a los consumidores, de manera que se pueda establecer con ellos una relación individualizada y basada en la experiencia.

El 83% de los ejecutivos encuestados afirma que los datos demográficos digitales proporcionan una nueva forma de identificar tanto oportunidades digitales como necesidades no satisfechas de sus clientes.

Hasta ahora se ha utilizado el big data y la analítica avanzada. Ahora, se puede ir más allá en esta apuesta por la hiperpersonalización.

Otra de las tendencias es el empleo de la tecnología para crear "superhumanos, puesto que las tecnologías dotan a los trabajadores de mayores capacidades", explica Oblanca.

Un ejemplo es el Hospital Clinic de Barcelona, que cuenta con un quirófano con conectividad 5G y así cirujanos pueden asesorar a distancia en tiempo real a los médicos que estén en la sala durante las operaciones.

Esta era postdigital también se refiere al avance en la creación de ecosistemas que abren nuevas oportunidades de negocio. Por ejemplo, la compañía china de comercio electrónico JD.Com tiene una plataforma que permite a terceros vender a través de JD.com utilizando su cadena de suministro, con robótica puntera y envíos con drones.

Desde un punto de vista tecnológico, el informe señala cuatro tecnologías que las compañías deben tener en su agenda digital: el blockchain, la inteligencia artificial, la realidad extendida y, en un futuro, la computación cuántica. E

El 41% de los ejecutivos sitúa la inteligencia artificial como la tecnología que más impacto va a tener en su organización en los próximos tres años, más del doble que cualquier otra.