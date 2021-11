Esta plataforma cripto será invitada especial de la nueva gala Balón de Oro 2021

Socios.com, la aplicación del mundo cripto desarrollada por Chiliz y que está centrada en recompensas e influencias para los fanáticos del deporte en todo el mundo, será socio oficial de los Premios Ballon d´Or 2021.

✨The oldest & most prestigious award in world football is now part of the family.https://t.co/2FROhSNgw8 is excited to announce a global partnership with @francefootball, home of the Ballon d’Or.#BeMoreThanAFan ⚡️ $CHZ pic.twitter.com/ytVMEzm7Y3 — Socios.com (@socios) November 26, 2021