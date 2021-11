Una es argentina: estas 3 startups representarán a Sudamérica en el evento mundial de innovación

El Fintech Abu Dhabi 2021, uno de los eventos de startups financieras más importantes a nível mundial, se llevará adelante en el transcurso de la semana en la isla Al Maryah de los Emiratos Arábes Unidos.

En esta quinta edición, el encuentro reunirá a las 100 startups más disruptivas en tecnología financiera de todo el mundo, que clasificaron a rondas sucesivas luego de evaluaciones directas por parte de la organización Abu Dhabi Global Market, partner oficial de la competencia.

Congratulations to all the worthy award winners of the Fintech Abu Dhabi 2021 Awards! Showcasing the very best in global #fintech #innovation, via eight inspiring categories, we're celebrating emerging and existing talent across #MENA and globally! pic.twitter.com/GhI4WqSYZU — Abu Dhabi Global Market (@ADGlobalMarket) November 24, 2021