¿Venta real, engaño o truco publicitario?: NFT alcanza una valoración de más de u$s 500 millones

De haber sido cierta, se habría convertido la venta de NFT más elevada de la historia, no sólo dentro del espacio de arte digital, sino del arte en general

La venta de un token no fungible (NFT) de la famosa colección de CryptoPunks causó sorpresas esta semana por su valoración exorbitante de más de u$s 500 millones.

Una cuenta de Twitter que rastrea las ventas de CryptoPunks informó por primera vez sobre la transacción ayer por la tarde (8 pm ET). Según el reporte, el CryptoPunk #9998 se vendió por 124.457,07 Ether (ETH), valorados en alrededor de 532 millones de dólares para el momento de la venta.

La suma de u$s 530 millones habría convertido la venta del NFT en la más elevada de la historia, no solo dentro del espacio de arte digital, sino del mundo del arte en general. Sin embargo, los reportes sugieren que la operación no fue legítima y que posiblemente se trató de un elaborado engaño publicitario.

Los CryptoPunks son una colección de NFT de diseños de figuras humanoides pixeladas que este año se ha vuelto muy popular. Por lo general, las piezas se venden en alrededor de seis cifras, aunque han habido algunas excepciones de algunos punks que se han vendido por varios millones de dólares. El mercado de CryptoPunks tiene un volumen de ventas de más de u$s 1.5 mil millones hasta la fecha.

Actualmente el récord del NFT más costoso lo tiene la obra "Everydays: The First 5,000 Days", del artista digital Beeple, que se vendió por una suma de u$s 69 millones en marzo de este año, indicó Diario Bitcoin.

La serie CryptoPunks es una de las conocidas del mercado

Compró y se dio el vuelto

La venta exuberante del CryptoPunk causó sospechas entre los miembros de la comunidad, especialmente debido a las características de la pieza en cuestión, #9998, que al no tener un diseño particularmente raro, lo hace menos deseable desde la perspectiva de un coleccionista.

Algunos usuarios del criptoespacio especularon inicialmente que podría haberse tratado de un error de tipeo, mientras, otros sospecharon que la transacción podría estar vinculada a una operación de lavado de dinero.

Más allá de las conjeturas, un vistazo de cerca a los registros de Blockchain indican que la compra se realizó mediante un contrato de préstamo relámpago, o flash loan, una práctica común de préstamos dentro del espacio de finanzas descentralizadas (DeFi). Luego de pagado el préstamo, el NFT se devolvió a la dirección original de venta. El usuario de Twitter mariano.eth explicó lo sucedido:

"[La dirección] 0x9b5a le presta 124.457 ETH de muchas fuentes

0x9b5a paga 124.457 ETH al contrato punk

El contrato punk lo envía a 0x8e39

0x8e39 lo devuelve a 0x9b5a

0x9b5a devuelve el préstamo"

En resumen, las investigaciones señalaron que un usuario se había comprado a sí mismo el NFT con ayuda de un préstamo rápido en DeFi. Larva Labs, la empresa de los creadores de CryptoPunks, también confirmó en un tweet lo ocurrido: "En pocas palabras, alguien se compró este punk a sí mismo con dinero prestado y pagó el préstamo en la misma transacción".

La transacción tuvo un costo de tarifa de 0.19 ETH, o aproximadamente u$s 800, y la dirección incluía un mensaje en los metadatos de la transacción que decía "parece raro".

Si la transacción hubiera sido real, sería la más cara de la historia del arte, virtual o físico

¿Truco publicitario?

Aunque las razones por las que alguien se tomaría la molestia de crear un préstamo flash solo para comprar un NFT que él mismo, o alguien de su propio grupo, posee, no están del todo claras. Sin embargo, parece que todo el incidente se ha convertido en un gran truco de relaciones públicas.

Al respecto, el mismo usuario de Twitter que explicó el proceso, especuló sobre la razón para usar un préstamo rápido de DeFi para respaldar la compra de un CryptoPunk. "Porque es divertido, supongo, y ahora todos estamos hablando de eso". Además, "se muestra como la venta de punk más grande de la historia", agregó.

Parece que no es la primera vez que algo así sucede. De acuerdo con CoinDesk, en febrero un usuario realizó una transacción similar de préstamo rápido para comprar un NFT de HashMask por 139.000 ETH, valorados en ese momento en alrededor de u$s 200 millones.

Aunque es casi como si la venta de CryptoPunk por u$s 532 millones nunca hubiera sucedido, sigue siendo la más cara jamás registrada en dólares. Además, podría decirse que el usuario logró su cometido: todos están hablando de eso.