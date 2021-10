Gran lección de vida: los consejos de Jeff Bezos para lidiar con las críticas

Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo, y su fundador, Jeff Bezos, unas de las personas más ricas. Sin embargo, el camino hasta llegar a ese punto no ha sido fácil ni exento de polémicas.

El propio Bezos ha reconocido anteriormente que el capital inicial para impulsar la creación de Amazon tuvo que llegar sobre todo de sus padres, quienes "invirtieron una porción importante de los ahorros de toda su vida en algo que no entendían".

Además, Amazon ha dado pérdidas millonarias durante años, y tanto la compañía como su fundador se han enfrentado a investigaciones antimonopolio y críticas por una amplia variedad de temas: desde accidentes laborales y las políticas salariales con sus trabajadores hasta las condiciones de seguridad y una cultura laboral tóxica y sexista.

Otras críticas han ido más enfocadas a una falta de confianza en el éxito de su negocio, ya desde sus primeros años. El mismo Bezos ha recordado en un tuit publicado este lunes 11 el ejemplo del medio financiero Barron's, que el 31 de mayo de 1999 (5 años después de la fundación de Amazon) llevaba a la portada duras críticas al entonces CEO y a la compañía, con la imagen de una bomba.

"La idea de que el CEO de Amazon, Jeff Bezos, ha sido pionero en un nuevo paradigma empresarial es una tontería. Solo es otro intermediario, y el mercado de valores está empezando a darse cuenta de ello", publicaba el periódico, para quien los verdaderos ganadores en internet serían "las empresas que venden sus propios productos directamente a los consumidores", indica Business Insider España.

En su tuit, Jeff Bezos da una cal y otra de arena, y habla de autocrítica, pero también de confianza en uno mismo: "Escucha y ten una mentalidad abierta, pero no dejes que nadie te diga quién eres".

"Esta era una de las muchas noticias que nos decían todas las formas en que íbamos a fracasar. Hoy, Amazon es una de las empresas más exitosas del mundo y ha revolucionado 2 industrias totalmente diferentes", recuerda sobre su éxito.

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl — Jeff Bezos (@JeffBezos) October 11, 2021