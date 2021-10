Instagram se despide de "IGTV" y nace "Instagram TV": ¿de qué se trata este nuevo formato de videos?

Hasta ahora cuando un usuario de Instagram quería subir un video de más de un minuto a la red, debía hacerlo desde IGTV donde el contenido se agrupa en un formato distinto a los videos que se pueden ver en el feed.

Sin embargo a partir de ahora tanto los videos de IGTV como los del feed van a unificarse.

A partir de hoy "vamos a combinar IGTV y los vídeos del ‘feed’ en un solo formato: Instagram TV. También vamos a introducir una nueva pestaña de Vídeo en tu perfil, donde se alojará este formato combinado de vídeo para que a la gente le resulte más fácil descubrir nuevos contenidos de vídeo", explicó Alexandro Voica, gerente de comunicaciones tecnológicas de Facebook para Europa, Oriente Medio y África.

Starting today, we’re combining IGTV and feed videos into one format - Instagram Video. We’re also introducing a new Video tab on your profile, where this combined video format will live, to make it easier for people to discover new video content. pic.twitter.com/yVZYrgPX3d — Alexandru Voica (alexvoica.eth) ???? (@alexvoica) October 5, 2021