Consultá si te robaron la contraseña con esta extensión de Google Chrome

El buscador lanzó lanzó Password Checkup para saber si las claves que utiliza el usuario son seguras al compararlas con datos de 4.000 millones de cuentas

La extensión Password Checkup para el navegador Chrome que dice a los usuarios si las claves que utilizan son seguras al compararlas con datos de 4.000 millones de cuentas hackeadas, ya se encuentra disponible para la descarga, informaron desde Google.

La herramienta creada por los desarrolladores de la empresa informática en forma conjunta con investigadores de la Universidad de Stanford, y que puede descargarse desde este link, advierte al escribir un nombre de usuario y contraseña si las mismas se encuentran en una "lista negra", alimentada por la información de todas las filtraciones de seguridad conocidas.

Te puede interesar Empleo "4.0": tu próxima entrevista puede ser con un robot, que decidirá si calificás para un puesto de trabajo

A mediados de enero se descubrió el robo de 773 millones de direcciones y contraseñas de correos electrónicos, considerada la mayor filtración de información sensible de toda la historia informática. La nueva extensión no solo sirve cuando la persona quiere entrar en uno de los servicios de Google sino que para cualquier página.

Por supuesto, el usuario debe acceder a través del navegador Chrome para chequear que no ha sido víctima del robo de sus contraseñas. La empresa Google, en su página, aseguró que ni siquiera ellos almacenan las claves y contraseñas de los usuarios que utilizan el Password Checkup.

Otro servicio similar al del Password Checkup es el ofrecido en su página Have I Been Pwned, que sirve para cualquier navegador y plataforma y no requiere de instalar nada en el equipo.