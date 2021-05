Google lanza un curso gratuito de Soporte IT para jóvenes de 18 a 25: cómo anotarte

Esta propuesta de cinco meses busca preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información.

Junior Achievement (JA) Argentina abre nuevamente la convocatoria para jóvenes de 18 a 25 años que quieran obtener una beca para cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información de Google.

Se trata de un programa que tiene una duración de cinco meses y fue diseñado para preparar, formar y desarrollar profesionales en roles de soporte básico de tecnologías de la información; complementado por un módulo de habilidades blandas, mentoreo y acompañamiento en la búsqueda de trabajo a cargo de JA.

Esta cohorte será la cuarta en realizar el curso.

Además de contenidos técnicos el curso incluye acompañamiento y herramientas para la inserción laboral en un área de alta demanda como el sector de IT.

Más detalles

El proyecto, que ya cuenta con dos camadas activas y una egresada, es parte de la alianza con Google.org, que financia la iniciativa con el objetivo de garantizar el acceso gratuito de 500 jóvenes del país al programa.

"En Junior Achievement sabemos que el mundo digital ofrece un gran potencial y trabajamos para que los jóvenes puedan aprovecharlo. Emociona ver la dedicación y esfuerzo que pone en juego cada participante, es una lección de responsabilidad y compromiso que nos inspira a seguir apostando por este tipo de propuestas", afirma Noël Zemborain, directora de Junior Achievement en Argentina.

Durante 2020, alrededor de 120 estudiantes fueron becados para cursar el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información y conversaron con profesionales experimentados en el sector IT.

Más del 50% de esos chicos trabajaban de manera informal al momento de postularse a esta beca: "El curso me hizo perder el miedo. Fueron clases muy personales en las que te sentís muy acompañado, y te empuja a seguir. Creo que esta oportunidad que me dieron me va a abrir puertas para adelante y voy a estar mucho mejor preparada y con más confianza en mí y en mis posibilidades", aseguró Malena Cadima, egresada de Soporte en Tecnologías de la Información.

A quiénes están orientados los cursos

Las becas están orientadas a brindar oportunidades a jóvenes de contextos vulnerables con necesidad de insertarse en el mercado laboral de manera inmediata.

Según datos del INDEC, el desempleo juvenil en el país duplica al desempleo en adultos, y afecta a cerca de 20% de la población joven.

La situación es más grave en los jóvenes que viven en hogares con menores ingresos. Según CIPPEC, la Argentina es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la región.

Preparar a los jóvenes en este tipo de programas facilita el acceso a un sector que muestra un incremento exponencial y ostenta el mayor crecimiento en empleos y salarios de los últimos años.

"El contexto en el que estamos viviendo nos demuestra más que nunca el potencial de la tecnología y el impacto positivo que puede generar en la vida de las personas, ampliando e impulsando sus proyectos, permitiéndoles mantenerse conectadas y mejorando sus condiciones de vida. Por eso en Google trabajamos para que la capacitación en IT esté al alcance de cada vez más gente", expresó Eugenia Denari, directora de Marketing para Google Hispanoamérica.

"Es un orgullo poder colaborar a través de este programa con Junior Achievement para que las personas jóvenes de nuestro país puedan encontrar en este curso un recurso de aprendizaje y un impulso para su desarrollo personal y profesional que les abra la puerta a nuevas oportunidades de empleo", expresó Eugenia Denari, directora de Marketing para Google Hispanoamérica", añadió Denari.

Al finalizar el programa, los jóvenes podrán compartir su currículum con más de 10 empresas comprometidas a incluirlos como candidatos en sus búsquedas para cubrir vacantes en áreas de soporte técnico IT:

BairesDev

Cognizant

Cognizant Soft Vision

Delta Air Lines

Gire

Google Argentina

Havas

IPG Media Brands

Manpower

Mercado Libre

Naranja

SAP, entre otras

Se encuentran abiertas las inscripciones para la cuarta cohorte que comienza en agosto para jóvenes entre 18 a 25 años de CABA y PBA, Córdoba, Mendoza, y Santa Fe.

El programa tiene una duración de 5 meses en modalidad online, con una dedicación estimada de 20 horas semanales y webinars diarios.

Para conocer todos los requisitos e inscribirse, ingresá acá: https://junior.org.ar/google/

