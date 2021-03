Invertir en inmuebles con criptomonedas: cuánto crecieron las operaciones en Argentina

Las criptomonedas ya son utilizadas en el sector inmobiliario argentino para concretar compra-ventas aprovechando el poder de la tecnología blockchain

En América Latina hay un auge continuo y creciente del uso de las criptomonedas. Por ello, el nivel de aceptación y comercialización sigue en aumento cada trimestre, así lo refleja un reporte de Binance Research, en el cual se refleja que en Latinoamérica la confianza para el uso de las criptomonedas alcanzó un 63% de aceptación por los usuarios.

Ya la discusión demagógica de si es un medio de intercambio, un activo de reserva de valor o si es una unidad de cuenta es algo del pasado, en la Argentina específicamente el uso de criptomonedas ha llegado para quedarse.

Comprar casas con bitcoins

En el sector inmobiliario ya se ofrece la compra venta de bienes inmuebles con el pago con criptoactivos, aseguran además que las transacciones son más rápidas y seguras, pues para finalizar la compra del inmueble sólo se usan teléfonos inteligentes, tablets o Notebooks.

Hernan Nucifora, CEO de Global Investments, indicó que ya en la localidad de Tigre en la Gran Buenos Aires se concretaron ventas de inmuebles con el pago en criptomonedas.

Ya se han comprado casas usando bitcoin en Argentina

Según la normativa argentina, las criptomonedas en general están en un estado gris, pues si bien hay definiciones encontradas entre decretos y resoluciones nacionales que abren la posibilidad de ejercer un debate de que si las criptomonedas son monedas virtuales o monedas digitales, que si bien parece un tema de semántica, resulta importante en el ámbito tributario, pues una norma general del derecho es que no se puede punir lo que no está prohibido, y por antonomasia lo que no está prohibido está permitido.

De esta manera, las transacciones de los inmuebles y otros bienes que pasaron desapercibidos, se pagaron con el uso de las criptomonedas, en esencia Bitcoin, Ethereum, y Theter. De hecho, las transacciones son bastantes simples según relató Nucifora en una entrevista con Ámbito.

Agregó, además que las operaciones concretadas con inmuebles en las Torres Cardon, en Tigre, representaron una transacción muy sencilla y precisó que la parte legal está cubierta con la figura de canje.

Aseveró que lo importante de toda la transacción en sí radica en que las criptomonedas están registradas ante la administración tributaria, ergo no es algo limitativo, pues como se indicó anteriormente, la legislación tributaria argentina en temas criptográficos no está totalmente clara.

Además de la compra de bienes inmuebles con criptomonedas, la tokenización de las propiedades son una forma de inversión que está a la orden del día.

En la Argentina aún no se concretó el primer caso conocido de tokenizar un bien inmueble, pero no dista de un futuro cercano. La volatilidad de la economía argentina propicia el terreno de una tokenización para inversión local y extranjera en materia inmobiliaria.

Declarar las criptomonedas

En la legislación tributaria argentina, se puede encontrar que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene una resolución que intima a los sujetos a declarar si poseen o no activos de manera directa o indirecta en "monedas digitales", y hay también resoluciones de la Cámara Nacional de Valores que invita a solicitud ante ese organismo, de una licencia para las Ofertas Inicial de Monedas (ICO´S).

Pero lo cierto es que en definitiva, aún no se pudo compilar si se debe presentar declaración de impuestos a bienes personales, impuestos a las ganancias o cualquier otro medio impositivo que pueda regular la transaccionalidad con las criptomonedas.

El estudio hecho por este intercambio revela que los usuarios creen en la libertad del dinero. En Latinoamérica existe una confianza del 63% en el ecosistema criptográfico frente al 13% en confianza institucional. De la misma manera arrojó que Bitcoin es la criptomoneda más popular en el portafolio de inversiones.

Además, reveló que Bitcoin, es el activo más utilizado por el 65% de los usuarios que poseen cualquier criptomoneda, continúa siendo la criptodivisa más popular. El 30% de los propietarios de Bitcoin asignan entre el 1 y el 20% de su cartera de criptomonedas a BTC, seguida de Binance Coin y Ethereum.

Del mismo modo detalla el informe que la mayoría de las criptomonedas son utilizadas para inversión a largo plazo (39%), los usuarios también usan sus activos digitales únicamente para staking (dejar guardadas las criptomonedas en el wallet), préstamos (22%) y pagos (11%). Otro de los casos de uso es como medio de intercambio (21%) y finalmente el uso real (38%), es decir, como de dinero para realizar compras.

Continúa detallando que las casas de cambios online (exchanges) siguen siendo el lugar más frecuente para el que los usuarios almacenan sus criptomonedas, la estadística demuestra que el 60% de los usuarios mantiene sus activos digitales dentro de los exchanges.

Los factores que los usuarios citan como los más importantes al elegir una plataforma de intercambio son: la seguridad (28%), seguida de la experiencia/interfase amigable para el usuario (25%) y los pares comerciales disponibles (23%).

El dato no menos importante del estudio es el crecimiento de la confianza sobre el uso de las criptomonedas, tiene su arraigo en que el 66% de los usuarios encuestados adujeron estar usando aplicaciones DeFi, o las llamadas finanzas descentralizadas, y esto llama poderosamente la atención de los expertos, pues es una excelente señal de mercado neofinanciero.

Fuente: Cointelegraph.com