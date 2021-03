Exdirectivo de Google revela las claves para "llevar a la cima" a cualquier emprendimiento en la región

Cuando llegó a la dirección de Google México en 2008, John Farrell notó que existía un importante rezago en el ecosistema startup

Cuando John Farrell llegó a Google, en 2004, vivió "una etapa de crecimiento como nunca había visto en ninguna otra empresa". En ese entonces, era el empleado 2680 de una tecnológica que tenía ingresos por u$s3.200 millones anuales —apenas una fracción de los u$s160.740 millones que registró en 2019— y los ojos puestos en negocios que no existían años atrás.

En 2008, luego de desempeñarse como director de sindicación y distribución y recorrer países de Asia y América Latina, llegó a la dirección de Google en México. Ahí se encontró con un panorama retador: "Había un rezago palpable en modelos de negocios que ya estaban funcionando en otros lugares", recordó Farrell.

"Esa fue la semilla para que me acercara al ecosistema de startups. Quería ver qué granito de arena podía poner para desarrollar empresas enfocadas en el bienestar de los ciudadanos del país en donde vivo y desarrollar un ecosistema que iba a ser el motor de crecimiento de Google hacia adelante", explicó.

Farrell se acercó con Endeavor, una organización especializada en emprendimiento de alto impacto. También participó en el Comité de Inversión de Angel Ventures, fondo que invirtió en firmas como Clip, enfocada en terminales punto de venta, y Kueski, especializada en préstamos personales inmediatos. Eventualmente, invirtió en directo en firmas como Kavak y Mozper.

John Farrell, ex director de sindicación y distribución de Google

En 2016, en un entorno que ya evidenciaba las ventajas competitivas de Amazon y Mercado Libre en el rubro de comercio electrónico, Farrell dejó Google para comenzar su propio fondo de inversión enfocado en plataformas tecnológicas. Su visión: fortalecer el sector "direct to consumer", en el que estaban surgiendo proyectos como Luuna y Ben & Frank.

Posteriormente, Farrell se asoció con Alejandro Diez Barroso y Eduardo Clavé en DILA Capital, un fondo de inversión que compartía sus inquietudes y metas para el ecosistema startup en la región. Desde ahí, busca nuevos proyectos y asesora a los emprendedores que buscan resolver problemas mediante la tecnología. También forma parte de las juntas de consejo empresas como Crehana, Kinedu, Emptor y Hitsbook.

Estas son las mejores prácticas que John Farrell aprendió en Google

Desde su primer diagnóstico sobre el ecosistema startup en México pasaron casi 13 años. Ahora, John Farrell ve un entorno de gran crecimiento, en el que jóvenes que anteriormente se habrían quedado en los Estados Unidos u otros países para trabajar o emprender, vuelven al país para resolver problemas con un enfoque único.

"El mundo de startups ya se volvió una opción que antes no existía porque no había financiamiento, porque no se veía la construcción de valor. Ahora yo te diría que el mejor talento joven seguramente está dispuesto a tomar el riesgo y acompañar o comenzar estas empresas", consideró.

Por ello, él procura aportar su experiencia y las lecciones que aprendió durante su tiempo en Google para allanarles el camino. Farrell compartió algunos de sus principales consejos para los emprendedores y quienes buscan desarrollarse en el ecosistema startup.

1. Ten una visión clara de qué quieres hacer con la empresa

De acuerdo con Farrell, muchos emprendimientos tienen la mirada puesta en cómo incrementar las ventas y dar rendimientos a los inversionistas. Sin embargo, hacerlo al revés suele dar mejores resultados, dice.

"Tienes que estar enfocado en un problema y cómo tu producto o tu servicio realmente va a solucionarlo. Cuando la gente está realmente enamorada, entusiasmada y apasionada por resolver ese problema, las ventas, oportunidades y ganancias de los inversionistas se dan por añadidura", remarcó.

Por ello, recomendó que al momento de pensar en la oferta de valor de cualquier empresa, el equipo piense a profundidad por qué su producto puede resolver un problema como nadie lo hizo hasta el momento y en qué está innovando.

La visión "no es algo que solo esté en un reporte, es algo que motiva y que guía los esfuerzos de todos en la empresa".

2. Mantén tus objetivos claros

En un ambiente tan demandante como el de las startups, es normal que el trabajo se acumule y que siempre haya algo qué hacer. "Podrías estar trabajando 24 horas y no dejas de hacer todo lo que quisieras hacer", comentó Farrell.

Pero, asegura, no se trata de qué tantos pendientes puedas sacar en un periodo de tiempo, sino de aprender a priorizar las acciones estratégicas que realmente ayudarán a la empresa a avanzar.

"No me digas las 2,000 cosas que vas a hacer. Dime qué es lo que tienes que hacer este trimestre para que tu empresa realmente vaya a donde quieres que vaya, porque si haces 100 cosas pero no las 4 que necesitas para que tu organización tenga una dirección clara, no vas a llegar a donde quieres", es su llamado constante a los emprendedores.

3. Siempre se trata de talento humano

Uno de los aspectos en los que John Farrell es enfático es la importancia de tener a los mejores talentos dentro de un equipo de trabajo. Por ello, recomienda ser cuidadosos en los procesos de selección, incluso en momentos de alta presión por la falta de personal.

"Si tienes un equipo de alto calibre y vas llevando gente por debajo de esa media, eventualmente se vuelve una organización mediocre", advirtió. "Cuando tienes gente muy buena en una etapa temprana se vuelve menos de procesos. Lo más importante es que gente brillante se entienda rápidamente y resuelva problemas", añadió.

Recordó que, por mucha presión que hubiese, "Google nunca bajaba la barra" porque reconocía la importancia de tener a las personas correctas dentro de sus filas, tanto por su conocimiento como por su capacidad de trabajar en equipo y su adaptabilidad a su cultura empresarial.

"Yo siempre invito a que las empresas piensen en cuál es ese perfil que están buscando consistentemente en la organización, así sea para un rol técnico o un rol de servicio al cliente, y que se aseguren de contratar por encima del nivel que tenga el manager. Lo mejor que puedes hacer es contratar a personas de mejor calibre que tú", insistió.

4. Ten el control de tus finanzas

"Me sorprende la cantidad de emprendedores que no manejan bien su contabilidad, esos controles son esenciales", enfatizó John Farrell.

Él sabe que es común que las empresas en etapas tempranas tercericen actividades como la contabilidad, a fin de ahorrarse costos iniciales. Pero esta es una mala práctica. "Necesitas a alguien dentro de la empresa, a nivel estratégico, guiando las decisiones financieras", remarcó.

5. Forma equipo

"Es un camino muy complicado ser emprendedor. Hacer ese camino solo es difícil, y aunque hay quienes lo logran, yo me siento más cómodo haciendo equipo", contó John Farrell.

¿Por qué? Porque los grupos de dos o tres personas pueden ver los problemas desde diferentes perspectivas y encontrar soluciones más integrales a los problemas u obstáculos que surjan en el camino.

El ejemplo con el que ilustra su punto es el de los fundadores de Google. Larry Page y Sergey Brin, quienes conjugaron sus talentos, conocimientos y distintos intereses para crear su empresa.

"Desde el inicio, las empresas que tienden a ser más exitosas están formadas por equipos que se complementan", destacó. "La idea del sole founder es más más mito que realidad", agregó.

6. Dedícale tiempo a construir juntas y consejos que te aporten valor

Bien dicen que el dinero no es todo y, en el caso de los consejos o juntas de administración, incluso podría ser lo menos importante.

"Si tú lo único que estás consiguiendo de la institución que te está financiando es dinero, te estás quedando muy corto", aseguró. "Lo que quieres es integrar gente a tu equipo y asesorarte con quienes ya tienen experiencia al respecto", subrayó.

Comentó que muchas veces, los jóvenes ya tienen un amplio conocimiento en el sector y sobrepasan, al menos en la teoría, a personas de más edad. Sin embargo, aprender de los errores de quien ya los cometió, allana el camino de las nuevas firmas hacia el futuro.

Fuente: Business Insider