Elon Musk sorprendió a todos con sus nuevas predicciones para el futuro cercano

El CEO y fundador de Tesla ratificó que en 2023 empezarán los vuelos comerciales con la nave Starship a Marte. Todos los detalles.

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, el magnate Elon Musk, fundador y CEO de Tesla y SpaceX, volvió a sorprender a analistas de todo el planeta con una serie de predicciones respecto al futuro "cercano".

Luego de confirmar la inversión de u$s1.500 millones en Bitcoin por parte de Tesla, que generó un revuelo en torno a la criptomoneda en el transcurso de los últimos días, Musk volvió a sorprender y propios y extraños con algunas de sus proyeccciones.

Por un lado, ratificó que en 2023 comenzarán los vuelos aeroespaciales comerciales tripulados y estos se realizarán en la nave Starship, propiedad de SpaceX.

A continuación los adelantos más impactantes

Según Musk, los orgasmos con Neuralink, la firma de neurociencia que también impulsa, serán 100 veces mejores que los normales.

Si bien Musk reconoció que todavía quedan unos años para que cualquiera pueda ponerse un chip en la cabeza a voluntad, nuestras capacidades nerviosas podrían incrementarse de forma dramática.

Para el CEO, los orgasmos serán hasta 100 veces más intensos y más largos que uno normal. No obstante, el empresario resaltó que "por ahora su enfoque estará centrado exclusivamente en ayudar a las personas con lesiones cerebrales y de columna vertebral".

Cambio climático

El empresario destacó que "si se no se toma en serio", el cambio climático será el fin de la especie. Musk remarcó "no comprender a aquellos que piensan que el aumento radical y demostrado de CO2 por la actividad humana no tenga un efecto en el planeta".

"¿Cómo puedes esperar cambiar la composición de la atmósfera y esperar que no vaya a pasar nada?", añadió.

Para Musk es fundamental que tomemos conciencia de que, sin energía sostenible, la civilización humana desaparecerá. "Ya no por el CO2, sino porque nada funcionará", afirmó.

"Si trabajamos para lograr una economía sostenible, solucionaremos el cambio climático. No hace falta volvernos locos ni radicales. Sencillamente tener un poco de cabeza y ser lógicos", resaltó.

Sobre el "puente aéreo"

Musk adelantó que Starship comenzará a volar regularmente con tripulación en 2023, y realizará vuelos orbitales como si fuera el puente aéreo Madrid-Barcelona

Además de ir a Marte, Musk alguna vez remarcó que pretende hacer que Starship fuera un vehículo para la comunicación hipersónica entre dos puntos remotos del planeta. Como, por ejemplo, un Londres-Tokyo.

También se refirió a algunas fallas que sufrieron algunos cohetes de SpaceX en los últimos tiempos. " Estamos intentando desarrollar cohetes avanzados en tiempo récord y es inevitable que haya fallos ", resaltó.

Musk insistió que SpaceX llegará a Marte en cinco años. Para la visión de el empresario, se necesitarán cientos de naves volando como si fuera el puente aéreo Tierra-Marte para primero construir la base y todos los elementos necesarios para sostener una civilización.

Luego será indispensable crear una fábrica para generar energía eléctrica, oxígeno y combustible para los viajes de retorno de los Starships, además de invernaderos para el cultivo de alimentos.

También adelantó que "Marte no será un paraíso para billonarios". "Al contrario, será un infierno. La gente que cree que la exploración de Marte será para hacer hoteles y spas para millonarios, pero no tienen ni idea. Será peligroso y morirá gente. Un viaje largo, con mala comida, mucho trabajo, peligro y del que quizás no vuelvas. Pero, si lo haces, será glorioso", completó.