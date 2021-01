"Trolear" y "baneado": entendé lo todo lo que dice la generación Z con esta completa guía

Los chicos entre 15 y 25 años tienen con un vocabulario con palabras derivadas del universo de las redes sociales, videojuegos y del mundo anglosajón

"Streamer", "trolear" y "de rúcula" son algunas de las palabras más utilizadas por la llamada generación Z o Zillennials, según una lista elaborada por una aplicación de idiomas para este 2021.

Se trata de una nómica de términos populares, "imprescindibles para estar al día este nuevo año en lo que a vocabulario se refiere", aseguran desde la app Babbel.

Diccionario Z

Es que cada generación representa una serie de características acordes a su tiempo, y así como se pasó de "tirame las agujas" a "mató mil", las expresiones de hoy están relacionadas más bien con el mundo de los videojuegos.

Los chicos que hoy tienen entre 15 y 25 años cuentan con un vocabulario propio, con palabras derivadas del universo de las redes sociales, de los videojuegos y del mundo anglosajón en general, explican desde la app.

Muchas de las expresiones y palabras que usa la generación Z son términos en inglés, en la mayoría de los casos abreviados, traducidos y aplicados a algunas situaciones de la vida cotidiana.

Por ejemplo, "streamer" -uno de los términos más populares- tiene su origen en el anglicismo 'streaming', transmisión, directos o en vivos. Por lo tanto, streamer es aquel que se dedica a hacer directos en una plataforma web o red social y también en el campo de los videojuegos.

"Estar baneado" quiere decir que un usuario tiene bloqueado el acceso a un determinado servicio, ya sea un foro, una web o un videojuego, una palabra muy común en el mundo del gaming.

Trolear llegó a la RAE

Cuando, en una partida, una persona genera un exceso de información irrelevante durante el juego, para molestar a los jugadores, los demás le dirán que deje de "spammear".

"Trolear" es una palabra tan popular que la Real Academia Española (RAE) debió incorporarla a su diccionario.

Se deriva de "troll" y hace referencia a la acción de publicar mensajes ofensivos o provocadores con el objetivo de boicotear una conversación o de querer llamar la atención.

En los chats de los videojuegos, muchos y muchas suelen escribir "FTW".

Un troleo puede referirse también a una situación fuera de las redes, a modo de broma a otra persona.

Por otra parte, cuando los más jóvenes dicen "de rúcula" no están hablando de una ensalada verde sino que quieren decir que algo es genial o espectacular.

"Yolo" es otra expresión popular entre las nuevas generaciones -popularizada gracias a una canción-: un acrónimo derivado del inglés ''you only live once'' (solo vives una vez), que implica que uno debe disfrutar la vida.

Finalmente, en los chats de los videojuegos, muchos y muchas suelen escribir "FTW", la sigla que proviene de la expresión "For The Win" que significa por la victoria; muy utilizado para dar ánimos a los compañeros en una partida de videojuego.