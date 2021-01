Criptomillonarios: cuál es la fortuna que hizo el cofundador de Ripple en 2020 vendiendo XRP

El CTO de Stellar y arquitecto de Ripple Jed McCaleb cobró la friolera de u$s 411 millones en XRP en 2020, según un informe actualizado de la cuenta de análisis blockchain Whale Alert.

McCaleb vendió 1,200 millones de XRP a lo largo del año a un precio promedio de u$s 0.34 por moneda, acumulando cerca de u$s 500 millones. La suma representa el 27% de la reserva de XRP de McCaleb que se mantiene en una cuenta de liquidación con Ripple Labs, y marca una fuerte aceleración de sus ventas hasta la fecha. Vendió aproximadamente mil millones de XRP en los cinco años comprendidos entre 2014 y 2019.

???? ???? ???? We have updated our analysis of one of the most famous #XRP whales out there. You can read up on what is likely one of the most successful traders of 2020 in the article below!https://t.co/Czw3nP8bW9 — Whale Alert (@whale_alert) December 29, 2020