Samsung y LG: la multinacional que les fabrica los celulares quiere irse del país

La decisión se da en medio de un cambio de accionistas global. Ya transfirió la operación de Brasil, junto a otros negocios de Asia, Medio Oriente y LATAM

Brightstar, la firma que fabrica en Tierra del Fuego smartphones para Samsung y LG, anunció que busca comprador o socio estratégico para sus operaciones en el país.

La decisión se da en medio de un cambio de accionistas global, ya que hace un mes el gigante japonés Softbank vendió el 75% de la empresa a la firma de capital privado Brightstar Capital Partners (BCP). Así, la firma nipona pasó a controlar apenas el 25% de la compañía.

En ese sentido, la transacción llevó a una revisión del portfolio global y se decidió desinvertir en algunas unidades de negocios, sobre todo aquellas ligadas a la manufactura y distribución, para intensificar áreas ligadas a servicios.

Como resultado, se transfirió la operación de Brasil, junto a otros negocios de Asia, Medio Oriente y América Latina.

Comprador se busca

Desde la compañía señalaron que buscan "alternativas para una transición ordenada sin impactos a nivel productivo, las posiciones de trabajo ni tampoco el abastecimiento al mercado" y "necesariamente algo muy coordinado con los actuales clientes de Brighstar como son Samsung y LG y proveedores locales", según reveló La Nación.

"No es sencillo porque necesitás alguien con expertise y know how en producción, capacidad financiera para mantener las líneas de crédito con China y Corea y capacidad industrial para que LG y Samsung acepten", agregaron desde la firma.

Asimismo, confirmaron que ya hay negociaciones en marcha, bajo la premisa de no afectar el abastecimiento al mercado ni las posiciones de trabajo.

Actualmente, en la fábrica de Río Grande trabajan más de 400 personas, a las que se le suman otras 100 entre el personal de su centro de distribución en Carlos Spegazzini y las oficinas comerciales en Nuñez.

"Buscamos una transición confortable, un continuador de la operación en formato de comprador o socio estratégico", indicaron las fuentes.

Éxodo

En los últimos días, sorprendió el listado de compañías internacionales -como Falabella, Glovo, y antes, Latam- que decidieron abandonar Argentina. Según expertos, el éxodo recién comienza: los principales estudios del país vienen gestionando muchas más ventas.

"En el primer semestre de 2020, de acuerdo con los relevamientos preliminares que realizamos en Finanzas & Gestión, se concretaron 30 transacciones de M&A (fusiones y adquisiones)", confía a iProUP Patricio Rotman, director de la consultora.

Y añade: "Más de 15 firmas internacionales ya han vendido sus negocios en Argentina", mientras que otras "estarían en búsqueda de incorporar socios locales para minimizar riesgos y pérdidas".

Según expertos consultados por iProUP, las transacciones durante la cuarentena involucran grupos fuertes argentinos que buscan expandirse o diversificarse y quieren aprovechar el momento en que muchas firmas en problemas "prácticamente están a precio de regalo".

Esto último ocurre en sentido literal: empresarios se desprenden de compañías con la condición del mantenimiento de los empleados, liberarse de pasivos y cubrirse ante contingencias laborales y judiciales. "En algunos casos, sin nada a cambio", completan las fuentes.