Seguro lo usaste, pero ahora es retro: el dispositivo que hoy se volvió furor en las redes

El reproductor de CD portátil, que Sony convirtió en genérico bajo el nombre de Discman, fue el último dispositivo musical del siglo XX que los usuarios utilizaron para escuchar música en todas partes.

Era el inicio de Internet y venía creciendo con fuerza, por lo que la descarga de música se había masificado entre los usuarios a través de los archivos MP3. Si bien el iPod de Apple había inaugurado el consumo musical legal de estos contenidos en 2001, además de pagar por los temas los aparatos eran muy costosos.

Apelando a esa nostalgia, este viernes, el usuario de Twitter @DropS06 lanzó una consigna: mostró un reproductor de MP3 genérico y preguntó: ¿que está sonando en este aparatito ahora mismo?

Las respuestas no tardaron en llegar, con temas "vintage" que muchos usuarios escuchaban hace más de una década en estos equipos. Entre ellas, se destacan:

Los recuerdos me acaban de dar un cachetazo inesperado al leer eso! pic.twitter.com/QOiguoCU24 — ????️‍????Kischanito???????? (@kischanito) August 21, 2020

Wake Me Up When September Ends - Green Day pic.twitter.com/o5dREd7Nc5 — Esneyder Negrete (@esnegrete) August 20, 2020