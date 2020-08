Lo más buscado en Google hoy

Recorremos algunos de los temas que son tendencia y marcan los tópicos más importantes del día en negocios, ciencia y tecnología

El buscador más popular del mundo, Google, tiene una sección donde revela y rankea los temas más buscados, todos los días. Hoy, jueves 20 de agosto, el top 7 de Tecnología y Ciencia es el siguiente:

En Negocios, el ranking se completa con los siguientes temas:

La nueva apuesta de Ubisoft

Ubisoft anuncia que Hyper Scape está disponible en PC, PlayStation 4 y la familia de consolas Xbox One con el estreno de su Temporada Uno: "The First Principle". Hyper Scape es un juego battle royale urbano, vertiginoso y gratuito desarrollado por Ubisoft Montreal.

Ambientado en la ciudad virtual de Neo/Arcadia, hasta 100 jugadores se enfrentan entre sí para convertirse en los campeones de Hyper Scape. Con un enfoque fresco al género batle royale, Hyper Scape presenta mecánicas innovadoras de gameplay como los Hacks, la Fusión, la Desintegración, el Duelo Final y muchas más.

Construido desde sus cimientos para apoyar a creadores de contenido, Hyper Scape desarrolló la extensión CrownCast en conjunto con Twitch, la cual ofrece una experiencia única para los espectadores y nuevas herramientas para los streamers para interactuar con su comunidad en vivo, durante sus streams.

"Estamos tremendamente orgullosos del estreno de hoy en PC, PS4 y Xbox One. Hemos trabajado apasionadamente por más de dos años para llegar a este punto y estamos emocionados porque este es solo el principio", explica Graeme Jennings, Productor Ejecutivo de Hyper Scape. "Con nuestro gameplay vertiginoso y urbano, y la extensión única Crown Cast, hemos presentado una forma fresca de jugar e interactuar con un battle royale".

Fiat, de estreno

Uno de los lanzamientos más importantes del año era el que Fiat confirmó apenas arrancó 2020: la nueva Strada. Y a pesar de un contexto inesperado, con cambios provocados por la pandemia, no dudó en concretar sus promesas.

Con un evento virtual, Fiat presentó la Strada 2020, una camioneta para el segmento chico, que en esta segunda generación se renueva por completo y que ya está en los concesionarios para la preventa.

La nueva Strada llega al mercado argentino en tres versiones: Endurance, Freedom y Volcano. Las dos primeras, con una motorización 1.4, mientras que la versión Volcano cuenta con un nuevo motor 1.3 Firefly. Todas las versiones son nafteras y cuentan con una transmisión manual de 5 marchas. Además, se ofrecen con Cabina Doble con plazas para cinco ocupantes y la versión Endurance también dispone de la alternativa Cabina Plus.

La nueva Strada está en línea con el diseño de los últimos lanzamientos de la marca y tiene como ventaja que estrena el nuevo logo de la marca en su imagen.

Por otro lado, si bien se inspira en la Fiat Toro, la nueva generación tiene su propia identidad.Fue desarrollada en el Centro de Diseño FCA Latam, en Betim, Brasil. Y es justamente en el polo productivo de Betim donde se produce el modelo totalmente renovado.

Nueva Fiat Strada 2021, totalmente renovada.

Su presencia está marcada por un frente alto, con énfasis en los faros LED cónicos con luces DRL (Daytime Running Light). En la parte delantera, la imponente parrilla alberga el logotipo de la marca en el centro de la pieza, y trae la discreta y elegante Fiat Flag, que compone la nueva identidad visual que todos los vehículos del fabricante tendrán a partir de ahora. El capó elevado sugiere resistencia y robustez, característicos del modelo