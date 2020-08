Es oficial, Microsoft quiere comprar TikTok: todos los detalles sobre la operación

El CEO de Microsoft ha conversado con Donald Trump acerca de esta compra debido a las diferentes preocupaciones de privacidad del gobierno

Luego de varios rumores, Microsoft confirmó que tiene la intención de comprar TikTok, la popular aplicación de videos cortos de ByteDance. En un anuncio oficial, la empresa de Redmond explica cuáles son sus planes y cómo busca realizar esta adquisición. Pero hay un detalle: el éxito de esta transacción depende mucho del gobierno de Estados Unidos.

Según explican, el CEO de Microsoft ha conversado con Donald Trump acerca de esta compra debido a las diferentes preocupaciones de privacidad del gobierno. En consecuencia, Microsoft dice comprometerse a ofrecer una revisión de seguridad de la plataforma si se realiza la compra para aclarar las preocupaciones que hay acerca de que TikTok recopila información para el gobierno chino.

Tanto ByteDance como Microsoft han notificado al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos la intención de realizar la compra. Se han puesto como fecha límite el próximo 15 de septiembre de 2020 y durante este tiempo esperan poder llegar a un acuerdo con el "visto bueno" de por medio del Gobierno de Estados Unidos.

La compra no es de TikTok al completo, sino del servicio que se ofrece en cuatro países de habla inglesa. Estos son los mercados de Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. En estos cuatro países TikTok funcionaría bajo el paraguas de Microsoft como máximo propietario, con la posibilidad de que otros inversores menores (estadounidenses) participen también.

Tal como explica Xataka, de hacerse realidad esta adquisición ocasionará que haya un total de "tres TikTok" diferentes coexistiendo. Tenemos por un lado el TikTok de ByteDance Douyin que opera en China, por otro el TikTok de ByteDance que actualmente opera fuera de China incluido en Europa y finalmente tendríamos el TikTok de Microsoft.

En cualquier caso, este anuncio oficial no asegura que la compra se vaya a realizar. Microsoft indica que no tiene intenciones de ofrecer más información acerca del proceso hasta que no haya un acuerdo definitivo.

Una app en la mira

Las preocupaciones sobre la seguridad y su relación con el gobierno chino no han impedido que TikTok crezca en popularidad entre las generaciones más jóvenes. La aplicación se ha descargado 2 mil millones de veces en todo el mundo, 165 millones de veces en los EE. UU., según el sitio SensorTower.

TikTok ya había estado en conversaciones con sus inversores sobre cómo crear una versión de la aplicación en los Estados Unidos y la posibilidad de que otra compañía tecnológica la adquiera. Actualmente, la app está valorada en u$s 100 mil millones.

TikTok, la red social del momento

Paradójicamente, la noticia salió a la luz inmediatamente después de la audiencia antimonopolio a la que fueron llamadas varias de las Big Tech norteamericanas, donde los legisladores argumentaron que las compañías tecnológicas han monopolizado la industria al sofocar la competencia mediante adquisiciones.

Crece en popularidad

Valorada por su algoritmo viral y su contenido distendido, la aplicación de entretenimiento inicialmente ganó popularidad muy rápido entre los más adolescentes. Sin embargo, no fueron los únicos que posaron sus ojos: de a poco, muchas de las compañías encontraron en TikTok un aliado ideal, con un alcance orgánico poco visto en otras redes.

"La plataforma resulta un terreno sumamente atractivo para los anunciantes, no solo por la creciente masividad que viene ganando, sino además por la enorme diversificación de contenido que posibilita", aseguró a iProUP Mariela Mayal, Directora de Media de la División Insights de Kantar.

Incluso, la empresa con sede en Beijing ya comenzó a explorar distintas herramientas publicitarias bajo el paraguas de "TikTok For Business", una nueva división que buscará crear un ecosistema para ofrecer nuevas formas de promoción a las marcas. Si bien es relativamente nueva, los especialistas confían en su potencial para volverse el nuevo "rey social".