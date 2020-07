La alianza entre Google y Fitbit, otra vez sobre la lupa: ¿por qué será investigada en Europa

La fusión entre ambas empresas sigue enfrentando el escrutinio de varios organismos reguladores en el viejo continente por al menos cuatro meses

La Comisión Europea investigará la adquisición, revelada en noviembre pasado, y anunciará formalmente la investigación a partir de la primera semana de agosto, de acuerdo con un reporte de Reuters. Una vez la investigación sea anunciada, la Comisión tendrá cuatro meses para anunciar sus resultados.

Preocupaciones por la seguridad

La Comisión está preocupada por el posible uso que Google le daría a los datos de salud que Fitbit genera y ha generado a partir de los dispositivos electrónicos que vende. Google dijo que la adquisición es por los productos y no por la información, pero ante la inminente investigación, parece ser que los reguladores no confían en la palabra de Google.

Fitbit, la empresa de tecnología y salud

Te puede interesar De fabricar telas a crear la automotriz más importante del mundo: la historia de Toyota y el significado de su logo

Según Reuters, la compra de Fitbit generó críticas hacia Google por parte de los proveedores de salud, rivales de dispositivos de vestir y activistas de privacidad, pues el negocio podría ayudar a Google en el mercado de información de usuarios y en búsquedas.

La adquisición de Google y Fitbit no solo es investigada en Europa. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ por sus siglas en inglés) también investigará la adquisición, según reportó The New York Post. Al DOJ le preocupa el uso de la información de los usuarios de Fitbit por parte del gigante de las búsquedas, ya que consideran que la empresa podría tener acceso a datos de salud de los usuarios, informó Cnet.

Industria de la salud

Amazon, Microsoft, Alibaba, Google y Apple son los jugadores que dominan esta industria. Los tres primeros son los líderes del mercado cloud, los "centros de almacenamiento" 4.0 de la nueva era

Te puede interesar Boom de alimentos 4.0 en Argentina: llega la hamburguesa de Jeff Bezos y más empresas se suman al negocio

Los dos últimos, a su vez, son protagonistas por la información que reciben de millones de usuarios de todo el mundo: cuando se chequea un e-mail, se hace una búsqueda en la web, se saca una foto y se sube a la nube, o simplemente se tipea una palabra en el teclado, se generan datos fundamentales para potenciar sus negocios.

El Apple Watch

El último horizonte donde las empresas posaron sus ojos es el de la salud, una mina de oro que representa 18% de la economía de EE.UU. "Estas compañías, que ya son grandes y creen que alcanzaron su máximo tamaño, se diversifican e incursionan en negocios paralelos. El potencial de crecimiento que tienen es enorme", asegura a iProUP el economista y consultor Alejandro Prince.

Google fue noticia en los últimos meses, al cerrar un acuerdo con la cadena de clínicas privadas Ascension además de la ya mencionada compra del popular fabricante de wearables para actividad física Fitbit, por el que pagó u$s2.100 millones.

Apple también hizo lo propio, con apps específicas para esta unidad de negocios y alianzas que se han potenciado con un uso más orientado a la salud de uno de sus "best seller", el Apple Watch.