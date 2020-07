Los líderes de Google, Apple, Facebook y Amazon se sientan ante el Congreso de Estados Unidos: ¿por qué?

Sundar Pichai, Tim Cook, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos comparecerán por videoconferencia en la audiencia debido a la pandemia del coronavirus

Los congresistas estadounidenses interrogarán este miércoles a los directivos de las gigantes tecnológicas, una industria que hasta ahora ha escapado en gran medida del control de las autoridades del país y que es uno de los temas de campaña a menos de 100 días de las elecciones presidenciales de la nación norteamericana.

La comisión judicial ha investigado durante el último año posibles abusos de posición dominante por parte de Google, Amazon, Facebook y Apple (también conocidas como GAFA), los efectos sobre los consumidores y usuarios, y la pertinencia de las leyes antimonopolio existentes y su aplicación.

Sundar Pichai (Alphabet, empresa matriz de Google), Tim Cook (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook) y Jeff Bezos (Amazon) comparecerán por videoconferencia debido a la pandemia del coronavirus.

En un contexto de desconfianza general hacia Facebook, los políticos podrían verse tentados a arremeter contra la red social, a la que acusan de laxitud en la moderación del contenido y de tener influencia en las campañas electorales, a riesgo de alejarse del tema de la competencia, que es el que invoca la cita.

Los críticos de estas empresas han vinculado esta audiencia con la famosa declaración realizada en 1994 por los ejecutivos de las principales tabacaleras, quienes afirmaron bajo juramento que los cigarrillos no eran adictivos, una postura que luego los hundió en la infamia por los documentos que demostraron que las compañías sabían de sus efectos y los utilizaban para sus campañas.

"Estas audiencias sirven esencialmente a los miembros del Congreso para designar a los culpables y hacer discursos para su circunscripción", opinó Douglas Melamed, profesor de derecho en la Universidad de Stanford, "pero esta vez podría ser diferente". El Departamento de Justicia de EEUU, la agencia de Defensa al consumidor y varios estados también han lanzado investigaciones sobre GAFA.

A ambos lados del espectro político aumenta la presión contra la omnipotencia política y económica de las plataformas digitales, que la pandemia ha hecho más esenciales que nunca en la vida cotidiana.

Y más ricas, también. Entre marzo y junio, los multimillonarios Bezos y Zuckerberg acumularon respectivamente 43.700 y 32.000 millones de dólares adicionales, según un estudio realizado por un centro de expertos estadounidense que aboga por la justicia fiscal.

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, participará en la audiencia.

Concesiones para evitar controles

Más allá del atractivo elenco, algunos analistas se preguntan si es buena idea meter compañías tan diferentes en el mismo paquete. "Espero una audiencia muy teatral más que resultados concretos", dijo Carolina Milanesi, de Creative Strategies. "Las empresas se darán cuenta de que les conviene hacer algunas concesiones para evitar controles más estrictos", estimó.

Apple y Amazon están acusadas de ser juez y parte en sus plataformas, una por su tienda de aplicaciones y la otra por vivir del comercio electrónico. "Es como si yo tuviera una tienda en un centro comercial y el dueño del centro comercial instalara una tienda frente a la mía para vender los mismos productos que yo, a precios más bajos", dijo Mike Massey, propietario de una marca de equipamiento deportivo de New Orleans, durante una conferencia de prensa organizada por Athena, un grupo de asociaciones anti-Amazon.

Google y Facebook capturan la mayor parte de los ingresos globales de publicidad digital. Las interacciones de los usuarios con sus servicios "gratuitos" y ampliamente dominantes les permiten crear perfiles de consumidores y vender espacios publicitarios muy específicos a gran escala.

Pero GAFA también tiene cosas en común. Nacidas en el Lejano Oeste estadounidense, han ido abarcando mucho más de sus negocios principales, desde la nube hasta el entretenimiento, con nuevos proyectos y adquisiciones.

Sobre todo, son maestras en el arte de recopilar y utilizar datos personales, el motor de la economía digital. Difícil para otros actores competir en estas condiciones. Pero "si los datos se obtuvieron legalmente para construir mejores productos, se considera un signo de efectividad", señaló Douglas Melamed.

Jeff Bezos, CEO de Amazon, deberá responder a las preguntas de los congresistas.

Los congresistas deben determinar si las cuatro gigantes tienen una posición dominante gracias a prácticas ilegales que tienen entre sus objetivos aniquilar toda competencia.

A diferencia de las autoridades europeas, Estados Unidos ha sido bastante cauteloso con este asunto. "Nuestras leyes son menos propicias a la aplicación de sanciones, y existe esta fe en general en la capacidad de los mercados para regularse", comentó Harry First, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York.

"Los reguladores son prudentes porque no les gusta perder en los tribunales", agregó First, ex director del departamento antimonopolio de la Oficina del fiscal de Nueva York.

La ley estadounidense, tal como se ha aplicado en los últimos años, exige para autorizar medidas contra las empresas que sus actuaciones claramente perjudiquen a los consumidores, por ejemplo llevando a un aumento de los precios. De ahí la segunda pregunta formulada, implícitamente, a la comisión judicial: ¿deberían promulgarse nuevas leyes?

Incluso en el caso de una respuesta positiva, probablemente será necesario esperar al próximo Congreso, después de las elecciones de noviembre. La nueva legislación "probablemente tendría una mejor oportunidad de resolver el problema, pero llevará tiempo interpretarla", subrayóFirst. "No hay una solución milagrosa".