¿El teléfono te hará una encuesta si se te cae al suelo?, esperá eso y más del Android 11

La Beta 2 de Android 11 incorpora una nueva aplicación preinstalada, llamada Device Drop Monitor, que detecta cuándo se cae un teléfono

Google, que ya ha confirmado que o habrá modelos XL en la serie Pixel, liberó hace unos días la Beta 2 de Android 11, que incorporaba una serie de pequeñas mejoras. Tras su llegada, se ha descubierto que la última versión del sistema operativo viene con una nueva aplicación preinstalada llamada Device Drop Monitor que es capaz de reconocer cuándo se cae tu móvil al suelo.

Pero eso no es todo, ya que Google mostraría una encuesta cuando esto suceda y registraría la duración y la aceleración utilizando los sensores del teléfono inteligente. Según @MishaalRahman, esta aplicación ya ha aparece en los Google Pixel 4 y la app tiene como propósito identificar cuándo se cae el teléfono móvil al suelo aprovechando los diversos sensores integrados en el dispositivo. Según el mismo usuario, cuando se recupera el smartphone, Google ofrece una pequeña encuesta con la que la compañía de Mountain View desea obtener información sobre dicha caída, como la altura, si estaba protegido por una funda o el tipo de material en el que aterrizó el teléfono.

El Google Pixel 4 XL

La aplicación

"Con la Beta 2 de Android 11 hay una nueva aplicación preinstalada en el Pixel 4, llamada Device Drop Monitor, que detecta cuándo se cae el dispositivo y registra la duración de la caída y la aceleración. El usuario recibe una encuesta después de que dicha app detecta que el teléfono se ha caído y pregunta al usuario a qué altura se ha caído el dispositivo, en qué tipo de material aterrizó (asfalto, alfombra, madera, una baldosa, etc.) y si llevaba una funda en dicho momento", explica este usuario en una serie de tweets.

Por el momento se desconocen más detalles sobre esta encuesta, como si también cuenta con preguntas sobre el daño real del dispositivo. Sin embargo, se conoce que dicha encuesta finaliza con el siguiente mensaje: "¡Gracias por realizar la encuesta! Sus comentarios ayudarán a mejorar el diseño en futuros dispositivos Pixel". Por lo tanto, queda claro que la compañía de Mountain View está obteniendo datos de los usuarios para conocer la resistencia real de sus teléfonos actuales con el objetivo de mejorar sus futuros smartphones.

Device Drop Monitor todavía no está disponible en Google Play Store para todos los usuarios, por lo que parece que tan sólo los dueños de un teléfono Pixel que cuentan con la Beta 2 de Android 11 podrán probarla por ahora. Cabe recordar que la app viene preinstalada con la última versión del sistema operativo. También es importante señalar que no es recomendable arrojar el teléfono móvil al suelo, por lo que si tienes ganas de probar esta nueva app, mejor espera a que tu smartphone sufra un accidente y no lo tires a propósito al piso, indicó Andro4All.