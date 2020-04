Medida preventiva: Amazon introduce cámaras térmicas en sus almacenes para detectar fiebre

Amazon.com Inc ha empezado a utilizar cámaras térmicas en sus almacenes para acelerar la detección de trabajadores con fiebre que podrían estar infectados

Las cámaras miden la cantidad de calor que emite la gente en relación con su entorno. Este método requiere menos tiempo y contacto que los termómetro en la frente que utilizaba antes Amazon, dijeron los trabajadores.

Se han registrado casos del virus en empleados en más de 50 almacenes de Amazon en Estados Unidos. Eso ha llevado a algunos trabajadores a preocuparse por su seguridad y a abandonar sus puestos. Sindicatos y autoridades han pedido a Amazon que cierre instalaciones.

El uso de cámaras, del que hasta ahora no se había publicado nada en ningún medio, es una muestra más de las fórmulas que está explorando la segunda empresa que más empleo genera en Estados Unidos para contener la propagación del virus sin cerrar almacenes, esenciales para su funcionamiento.

Los estados de EEUU han dado luz verde a Amazon para que siga repartiendo mercancías durante el confinamiento, que afecta a casi todo el país.

En Francia, Amazon ha cerrado temporalmente seis de sus centros, como consecuencia de una disputa con los trabajadores sobre los riesgos de contagio del coronavirus.

Entre otras empresas que han explorado el uso de la tecnología de las cámaras térmicas se encuentran Tyson Foods Inc e Intel Corp. Los sistemas de cámaras, que se utilizaron ampliamente en los aeropuertos de Asia después de la epidemia de SARS en 2003, pueden costar entre u$s 5.000 y u$s 20.000.

Esta semana y la pasada, Amazon instaló el hardware de las cámaras térmicas en al menos seis almacenes en las afueras de Los Ángeles y Seattle, donde la empresa tiene su sede, según empleados consultados y mensajes en redes sociales.

Las cámaras térmicas también reemplazarán a los termómetros en las entradas de muchas de los establecimientos Whole Foods de Amazon, indicó Infobae.