¿Por qué la pandemia empuja a la aparición de "tiendas del futuro"?

Poco a poco veremos que los límites entre las tiendas físicas de retail y el comercio electrónico se esfuman. Entonces, ¿cómo vemos el futuro?

Estamos en época de transición en la forma en que se realizan las compras. En este momento especial de pandemia global. Esta situación actual modificará la forma en que compramos y quizás para siempre. El comercio electrónico continúa creciendo a una tasa constante en los últimos años y en este momento ha tenido un aumento exponencial importante que traerá aún mayores cambios.

Los consumidores esperan cada vez más de las empresas y de las tiendas. Poco a poco veremos que los límites entre las tiendas físicas de retail y el comercio electrónico se esfuman. Entonces, ¿cómo vemos el futuro? ¿qué rol tiene la cadena de suministro?

Dispensers más flexibles y automatizados

¿Qué tienen en común empresas como Best Buy, CVS y Uniqlo? Máquinas expendedoras. En general se encuentran en los aeropuertos, son máquinas expendedoras de vanguardia que son un ejemplo de cómo las empresas de retail trabajan para diversificar desde dónde los consumidores pueden adquirir sus productos.

Las máquinas expendedoras no son más solo para gaseosas y golosinas. Las empresas de retail no pueden estar en todas partes, pero pueden tener pequeños inventarios dentro de las máquinas accesibles a los clientes. El secreto para las empresas de retail es poder determinar qué lugar geográfico es el más económico.

¿En qué lugar hay mayor cruce de gente y qué ubicaciones pueden recargarse en forma más efectiva? En este momento de circulación limitada, las empresas pueden instalar estas máquinas en los hipermercados, donde la gente circula para comprar alimentos. De esta manera pueden continuar ofreciendo sus productos al público.

El camino de ida y vuelta del inventario

A medida que sube el porcentaje de compras por comercio electrónico, también aumenta el flujo del inventario. Esto es, no solo los productos que salen, sino también los productos que regresan. Se vuelve así un camino de ida y vuelta. Las empresas tienen amplia experiencia en la parte de salida de los productos de sus cadenas de suministro hasta la tienda y al cliente.

El problema es ¿cómo manejar los productos que regresan? El aumento de transacciones sumado a que las empresas tienen políticas más laxas de devolución (para lograr mayor lealtad de los clientes), se presenta el nuevo reto de cómo gestionar las devoluciones en el comercio electrónico. ¿Cómo gestionar las tiendas y el personal? ¿el almacén? Las empresas pueden ver esto como una oportunidad para lograr la satisfacción del cliente o como un mal necesario del retail.

Mayor foco en el personal

Amazon está inundando el ambiente con noticias de las tiendas Amazon Go, tiendas que no tendrán cajeros. Como ya mencionamos, la tienda del futuro tendrá máquinas expendedoras que se sumarán, pero todavía hace falta estudiar nuevamente como optimizar al personal en las tiendas, como también en la bodega y entregas. La necesidad de mayor personal no estará limitada a la tienda, sino también a las bodegas, sector de manufactura y cumplimiento de órdenes.

Esto también afecta a las entregas. Las tiendas del futuro serán diferentes. ¿Por qué? Los consumidores son ahora más demandantes con las empresas de retail y las marcas en general. También los consumidores reconocen el poder que tienen en la relación. Las marcas experimentadas continuarán transformando sus tiendas y cadenas de suministro no sólo para cumplir con las demandas sino para excederlas.

Es un momento de cambios para el sector de retail, solo deben estar muy atentos a las necesidades del sector y de los consumidores actuales.

* Rubén Belluomo es Gerente Comercial de Infor para el Cono Sur Infor