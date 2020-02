Redes sociales y mensajeros: este es el real valor de marketing de TikTok, la plataforma del momento

Las redes sociales son excelentes herramientas de marketing para la empresas, y entre ellas, TikTok, tiene un gran potencial para expandirse

Comparada con otras redes sociales, TikTok podría no parecer una plataforma tan atractiva. Al contrario de Facebook, no tiene una penetración tan masiva ni un alcance tan globalizado. En comparación a Instagram o Snapchat, aún carece de las potentes herramientas de promoción y los ecosistemas de influencers bien establecidos. Y frente a YouTube, no abre la puerta a un formato de video más extenso. Sin embargo, esto no significa que no tenga una serie de usos.

TikTok y sus posibilidades de marketing

Primero hay que empezar a considerar la verdadera escala de esta plataforma digital. Según el Influencer Marketing Hub, TikTok está disponible en más de 154 países de todo el mundo. Eso debe sumarse al hecho que, como señala Business of Apps, se volvió la sexta app más usada a escala internacional durante 2019. Además, en cifras de 99firms, el usuario promedio de la plataforma pasa unos 52 minutos en el software. Cada día, la abren entre cuatro o cinco veces.

También hay varias formas en las que las marcas pueden emplear TikTok para sus estrategias de marketing. De acuerdo con Fang, muchas empresas han empezado a crear retos virales en la plataforma para interactuar con sus usuarios. Según Thrive Global, también es uno de los mejores métodos para crear confianza entre el público, en especial de la mano de influencers. Además, se pueden crear colaboraciones con creadores locales.

Por supuesto, estas recomendaciones y datos no son suficientes. Las empresas deben de tener un conocimiento profundo de TikTok, sus usuarios y sus creadores antes de decidir lanzarse a este ecosistema. ¿Tu compañía está interesada en la plataforma, pero no sabe por dónde comenzar su investigación? ¿O solo eres un experto de marketing tratando de mejorar tu entendimiento de este fenómeno social?, indicó Merca2.0.

Entonces no te puedes perder esta infografía: