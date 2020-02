Categórico: CEO de Telegram da razones para dejar de usar WhatsApp definitivamente

Entre las razones que señala Paul Durov, CEO de Telegram, se encuentras las vulnerabilidades y fallas de seguridad que tiene WhatsApp

Recientemente el CEO de Telegram habló sobre razones de peso que nos hacen recapacitar sobre seguir usando WhatsApp o dejarlo en el olvido.

No se necesita ser un genio para saber que WhatsApp no es necesariamente el lugar más seguro en todo el mundo para mantenerse comunicado, de hecho es mucho más peligroso ahora que Facebook los compró, ya sabes, porque no se van a tentar el corazón para robarte tus datos y espiar tus conversaciones. Es por eso que el CEO de Telegram salió a hablar al respecto.

¿Es WhatsApp realmente seguro?

Hace no mucho tiempo, el mismísimo Jeff Bezos. CEO de Amazon, sufrió un ciberataque al abrir un archivo MP4 que supuestamente le había enviado el príncipe Mohammad Bin Salman. Pero a pesar de que Bezos culpó a la telefonía móvil por este ataque, la verdad es que fue la falta de seguridad con la que cuenta WhatsApp lo que permitió la vulnerabilidad.

Ya que al parecer, la manera en que patrocinan WhatsApp con su cifrado de lado a lado es una manera de engañar a los usuarios y hacerles creer que realmente están seguros. Así lo dijo Paul Durov en su blog oficial: "Los dispositivos iOS tienen muchos problemas relacionados con la privacidad. Pero esto no tuvo que ver con eso — por dos razones. Primero, La vulnerabilidad de videos corrompidos en WhatsApp estaba presente no solamente en iOS, pero también en Android e incluso en Windows Phones. Lo que significa que estaba en todos los dispositivos con WhatsApp instalado. En segunda, esta falla de seguridad no estaba presente en ninguna otra app de mensajería en iOS".

Eso quiere decir que no solo te expones a que el mismo Zuckerberg te robe tu información y la venda al mejor postor (fotos incluidas) sino que también te expones a que terceros que nadie conoce puedan robarte toda tu información al intentar descargar un video y sin que nadie te proteja. ¿Bastante preocupante no lo crees?, indicó FayerWayer.