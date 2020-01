Líder en ventas: este producto de Apple ya genera más ganancias que YPF, Mercado Libre y Galicia juntos

Suena a una locura pero es la cruda realidad: los auriculares de la firma de la manzana ya facturan más que tres importantes firmas

Cuando se lanzaron los EarPods, la idea inicial radicaba en simplemente generar dinero ofreciendo un producto secundario que potencie la "experiencia Apple", ese estilo de vida tech que fomenta la compañía de la gran manzana.

Pero, para sorpresa de la propia Apple, los pequeños auriculares resultaron tener un crecimiento sostenido interanual mayor al 125%, algo que, ni los analistas en su momento (allá por 2016) supieron acertar. Un intento de generar más ingresos sin necesidad de retocar el precio del iPhone que ya vendió alrededor de 60 millones de dispositivos, reportó infotecnología.

En primer lugar hay que comparar con el producto más vendido de Apple: el iPhone. Desde el 2017 se han vendido alrededor de 215 millones de dispositivos por año. Considerando que cada uno cuesta u$s 1.000 -aproximadamente-, estos generan un ingreso promedio de u$s 215.000 millones de dólares por año, más del 80% de los ingresos totales de Apple.

Viendo las cifras de los AirPods, los especialistas sacaron algunas conclusiones. En el 2017 Apple vendió aproximadamente 15 millones de aparatos, cada uno con un precio unitario de U$S 150, generando un total de u$s 2,25 mil millones. Este valor significaba -en aquel entonces- solamente el 1% de los ingresos generados por los iPhone.

Sin embargo, ya en 2018 los números comenzaron a crecer de forma sorprendente, con 35 millones de pares vendidos al mismo precio que el año anterior, generando un ingreso adicional de u$s 5,25 mil millones, un 2,4% de los ingresos de iPhone. Es así, que los inversores comenzaron a prestar atención en 2019, cuando se vendieron aproximadamente 60 millones.

Además del colosal aumento en cantidad de ventas, los precios cambiaron debido a lanzamiento del AirPod de segunda generación (u$s 200) y a su versión "premium", el AirPod Pro (u$s 250). Si se supone una división equitativa de las cantidades vendidas entre los tres modelos, los ingresos de AirPods fueron de u$s 12.000 millones, lo cual significa un 4,5% de los ingresos de iPhone para Apple.

Está claro que los AirPods llegaron para quedarse, pero eso no asegura un ritmo de ventas constante o siempre al alza; será Apple quien deberá tener una buena estrategia de precios, creando además un ecosistema de audio completo que haga que el AirPods sea más que auriculares inalámbricos, ya sea agregando características, funciones extras en iOS (se rumorea que van a lanzar un SO solo para AirPods).