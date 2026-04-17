Falta de planificación, campañas ineficientes y modelos difíciles de escalar explican por qué muchos negocios no terminan de despegar

Mercado Libre es el principal punto de entrada para miles de argentinos que buscan generar ingresos a través del comercio electrónico, en un escenario donde emprender online dejó de ser una alternativa y pasó a ser una necesidad.

Durante el 2026, el auge del comercio electrónico a nivel nacional transformó a la venta online en una salida cada vez más elegida.

Sin embargo, detrás de esa expansión, muchos emprendedores se encuentran con dificultades que no siempre son evidentes al comenzar.

Especialistas en gestión de cuentas y comercio electrónico advirtieron que una gran proporción de los vendedores comete errores estructurales que afectan directamente la rentabilidad y la sostenibilidad de sus negocios.

Uno de los principales problemas aparece en el uso de la publicidad dentro de la plataforma. Frente a la falta de ventas, muchos usuarios optan por aumentar el presupuesto sin revisar previamente la eficiencia de sus campañas.

Esta decisión suele generar el efecto contrario al esperado, ya que cuando la tasa de conversión es baja, incrementar la inversión equivale a amplificar pérdidas en lugar de resolverlas.

Con el auge del eCommerce cada vez más vendedores se lanzar a promocionar productos en Mercado Libre

Cómo vender en Mercado Libre sin perder dinero: los errores más comunes

Otro de los déficits frecuentes es la falta de planificación estratégica. Muchos vendedores se enfocan exclusivamente en el desempeño semanal sin contemplar que el comercio electrónico responde a ciclos estacionales bien definidos.

Meses de baja actividad, como enero en varios rubros, contrastan con eventos de alta demanda como jornadas de descuentos masivos, que pueden concentrar una porción significativa de la facturación anual.

En paralelo, el auge de la venta de productos usados presenta una oportunidad atractiva, pero también introduce una limitación estructural: la imposibilidad de escalar de manera sostenida por la falta de continuidad en el stock.

Por este motivo, especialistas recomendaron combinar este tipo de artículos con productos nuevos que permitan sostener el volumen de ventas en el tiempo, evitando reinicios constantes del negocio.

A estos desafíos se suma la dinámica de las promociones dentro de la plataforma, donde los descuentos exigidos en eventos especiales suelen estar determinados por el historial de precios y la competencia directa, lo que reduce el margen de maniobra de los vendedores.

En este escenario, el comercio electrónico aún ofrece oportunidades reales, pero exige cada vez mayores niveles de profesionalización. Sin estrategia, estructura y análisis, el entusiasmo inicial puede diluirse rápidamente frente a una lógica de negocio más exigente de lo que aparenta.