La iniciativa se ofrece en 47 idiomas en LinkedIn Learning, el feed de capacitaciones perteneciente a la firma, y en la plataforma Adobe Experience League

LinkedIn, la principal plataforma de empleo a nivel global, y Adobe lanzaron una iniciativa global inédita para capacitar a profesionales de marketing en inteligencia artificial (IA).

El programa cuenta con cursos gratuitos, online y certificados que buscan cerrar la brecha de habilidades en un sector donde la demanda de conocimientos en IA se disparó más de un 113% en las ofertas laborales del último año.

La iniciativa, denominada AI Essentials for Marketers, fue presentada en el festival Cannes Lions 2026 y se ofrece en 47 idiomas a través de LinkedIn Learning, el feed de capacitaciones perteneciente a la firma y la plataforma Adobe Experience League.

Se trata de cuatro cursos diseñados según roles específicos dentro del marketing digital, la creación de contenidos, la comunicación y el análisis de datos.

La propuesta busca que los profesionales puedan adquirir habilidades prácticas sin necesidad de dedicar largas jornadas de estudio, con formatos breves y adaptados al consumo en redes sociales.

Según datos del LinkedIn Economic Graph, apenas el 4% de los profesionales de marketing en el mundo incorporaron habilidades en inteligencia artificial a sus perfiles, frente al 12% en áreas como ingeniería o gestión de producto.

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Esto refleja que, aunque la demanda es creciente, la oferta de capacitación específica para marketers es insuficiente. "La mayoría de los entrenamientos en IA estaban pensados para desarrolladores o científicos de datos, no para quienes trabajan en campañas, contenidos o audiencias", explicó Jessica Jensen, CMO de LinkedIn.

Los cursos abordan el uso de herramientas como Claude, Copilot o Gemini o la creación de flujos de trabajo con agentes de IA, diseño de estrategias de contenido automatizado y optimización de campañas con datos en tiempo real.

Mientras los profesionales operativos se enfocan en aprender a manejar herramientas concretas, los directores y líderes de marketing buscan desarrollar estrategias de IA a escala y mejorar la productividad organizacional.

Adobe aporta su experiencia en creatividad y experiencia de cliente, mientras que LinkedIn ofrece la base de datos más amplia sobre tendencias laborales globales.