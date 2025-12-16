LinkedIn Learning, la plataforma educativa de la red social laboral, ofrece una amplia variedad de cursos para capacitarse en habilidades muy demandadas

La capacitación constante se volvió una herramienta indispensable para quienes buscan mejorar su perfil profesional y acceder a nuevas oportunidades.

LinkedIn Learning, la plataforma educativa de la red social laboral más utilizada del mundo, ofrece una amplia variedad de cursos gratuitos que apuntan directamente a fortalecer las habilidades más demandadas por las empresas.

Los 8 mejores cursos gratuitos de LinkedIn para conseguir trabajo

Varios cursos gratuitos destacaron por su impacto directo en la búsqueda laboral y el desarrollo profesional de millones de profesionales alrededor del mundo en el último tiempo.

1. Preparación para entrevistas de trabajo

Entre los más recomendados se encuentra el curso de Preparación para entrevistas de trabajo, que brinda técnicas para enfrentar con seguridad las preguntas más habituales y aprender a destacar fortalezas frente a los reclutadores.

2. Comunicación interpersonal y habilidades blandas

A este se suma el de Comunicación interpersonal y habilidades blandas, enfocado en mejorar la empatía, la escucha activa y la capacidad de trabajo en equipo, competencias cada vez más valoradas en cualquier sector.

3. Fundamentos de Excel

El manejo de herramientas digitales también ocupa un lugar central. El curso de Fundamentos de Excel es uno de los más buscados por quienes desean desempeñarse en áreas administrativas o analíticas.

LinkedIn ofrece cientos de cursos gratuitos para aquellos interesados en fortalecer sus habilidades

4. Introducción a la programación en Python

En el ámbito de la informática, la Introducción a la programación en Python abre la puerta a empleos vinculados con la tecnología, la ciencia de datos y la automatización.

5. Gestión del tiempo y productividad personal

La plataforma también ofrece capacitaciones en Gestión del tiempo y productividad personal, diseñadas para optimizar la organización diaria y aumentar el rendimiento en entornos laborales exigentes.

6. Marketing digital básico

Otro curso destacado es el de Marketing digital básico, que enseña estrategias para posicionar productos y servicios en internet, una habilidad clave en un mercado cada vez más digitalizado.

7. Construcción de marca personal

Para quienes buscan fortalecer su perfil profesional, LinkedIn Learning incluye el curso de Construcción de marca personal, que explica cómo potenciar la presencia en redes y diferenciarse frente a otros candidatos.

8. Curso de Networking efectivo

En paralelo, el curso de Networking efectivo enseña a crear y mantener vínculos estratégicos que pueden abrir puertas en el mundo laboral.

9. Gestión de proyectos

Finalmente, el curso de Gestión de proyectos ofrece herramientas prácticas para liderar equipos y cumplir objetivos en plazos ajustados, una competencia muy demandada en sectores como tecnología, consultoría y servicios.

Todos estos cursos son gratuitos y permiten obtener certificados digitales que pueden añadirse directamente al perfil de LinkedIn, aumentando la visibilidad frente a reclutadores y empresas.