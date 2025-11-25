A partir de diciembre, la herramienta de trabajo registrará la ubicación del usuario según su conexión o desconexión del Wi-Fi del edificio

Microsoft Teams, la herramienta de videollamadas de Microsoft, anunció una nueva actualización en su plataforma de colaboración para empresas, una novedad que enciende las alarmas dentro de muchos equipos de trabajo.

A partir de diciembre, el sistema tendrá una nueva función capaz de detectar de manera automática cuando un trabajador entra o sale de la oficina mediante la conexión al Wi-Fi institucional.

La actualización permitirá que Teams registre la ubicación del usuario según su conexión o desconexión del Wi-Fi del edificio.

De esta manera, la plataforma marcará automáticamente el ingreso físico del empleado sin que tenga que hacer nada y al perder la señal, notificará que ya se retiró del lugar.

Microsoft aclaró que la función estará desactivada por defecto y que será cada trabajador quien decida activarla.

La introducción de esta herramienta coincide con un clima de creciente desconfianza en torno al monitoreo laboral.

Microsoft Teams incorpora nuevas funciones para avisar la locación de los usuarios

Nueva lógica dentro del monitoreo laboral

Informes de Gartner indicaron que el 62% de los líderes de Recursos Humanos aún duda del desempeño remoto, mientras que estudios de Owl Labs revelaron que el 57% de los empleados teme ser monitoreado sin transparencia.

En ese contexto, cualquier mecanismo que registre ubicación, aunque sea optativo, se percibirá como un paso adicional hacia el control digital.

Por otro lado, además de la privacidad, la incorporación de datos de ubicación alimenta un ecosistema que avanza hacia flujos automatizados, IA contextual y analítica avanzada. Con esa información, podrían habilitarse procesos más inteligentes:

Asignación automática de salas

Sugerencias de reuniones según proximidad física

Notificaciones basadas en dónde está cada empleado

Microsoft aclaró que su estrategia apunta a integrar datos de comportamiento, productividad y colaboración bajo la utilización de Copilot y su infraestructura de inteligencia artificial.

La nueva función se suma a Teams junto con otro paquete más amplio de mejoras. Entre las novedades se encuentra:

Guardado de chats

Personalización de atajos de teclado

Nuevas herramientas con la IA de Microsoft

De esta manera, Microsoft fortalece su posición frente a otros competidores, como Slack y Google, en un escenario dominado por la IA generativa.