Bitso reveló que las stablecoins se convirtieron en la opción más elegida para comprar criptomonedas en LATAM y desplazaron por primera vez a Bitcoin

Bitso reveló que las stablecoins superaron por primera vez a Bitcoin como la categoría más elegida para comprar criptomonedas en América Latina durante 2025.

El dato surge del informe Panorama Cripto en América Latina 2025, elaborado a partir del análisis de cerca de 10 millones de usuarios en países como:

Argentina

Brasil

Colombia

México

Según el reporte, los activos digitales atados al dólar concentraron el 40% de las compras totales y marcó un cambio relevante en el comportamiento de los usuarios de la región.

Dentro de ese segmento, USD Coin (USDC) se posicionó como la criptomoneda más adquirida con el 24% del total, seguida por Bitcoin con 18%.

En tercer lugar apareció Tether (USDT), que alcanzó una participación de 16% en las compras realizadas durante el año.

El informe atribuye este fenómeno a un proceso de dolarización digital, en el que los usuarios optan por versiones tokenizadas del dólar como forma de resguardar valor y facilitar operaciones.

Latinoamérica elige a las stablecoins sobre otros activos financieros

Desde Bitso indicaron que las stablecoins funcionan como una alternativa más ágil frente a los sistemas financieros tradicionales, especialmente para pagos y transferencias internacionales.

A pesar de esta tendencia en las compras, Bitcoin mantiene su liderazgo como activo predominante en las carteras de los usuarios latinoamericanos.

De acuerdo con los datos, el 52% de los portafolios en la región está compuesto por Bitcoin, un nivel similar al registrado el año anterior.

Este comportamiento sugiere que los usuarios combinan distintas estrategias y utilizan stablecoins para liquidez y Bitcoin como reserva de valor a largo plazo.

En paralelo, el ecosistema cripto regional mostró un fuerte crecimiento, con un incremento interanual del 63% en la adopción, según estimaciones de Chainalysis.

El avance está impulsado por factores como la inflación, la volatilidad cambiaria y la necesidad de acceso a monedas fuertes, consolidando a las criptomonedas como una herramienta cada vez más integrada en la vida financiera cotidiana.