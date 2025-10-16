Alpine presentó un coche con los colores y el logo de Mercado Libre como grandes protagonistas. Colapinto lo usará en las próximas carreras de Fórmula 1

Alpine presentó una decoración especial para su coche, que usará en las próximas carreras de Fórmula 1 y que tiene a Mercado Libre como gran protagonista.

El gigante del e-commerce, fundado por Marcos Galperin, gana presencia en el bólido: el Alpine A525 ahora luce los colores amarillos en el alerón trasero, con el logo de la empresa bien grande, junto a los clásicos azul y rosa del equipo.

Según informó la escudería, esta iniciativa, anunciada este jueves 16 con un spot, que tuvo a Franco Colapinto y a Neymar JR como protagonistas, busca reforzar la conexión con el público latinoamericano, y sobre todo el argentino, donde la F1 atraviesa un crecimiento sin precedentes.

"Nos hemos asociado con Mercado Libre como parte de una estrategia global, para llegar a nuevos públicos apasionados por la Fórmula 1", explicó, en un comunicado, Guy Martin, Director de Marketing de Alpine.

Esta nueva decoración también representa un win total para Mercado Libre, que ganará aún más visibilidad, durante las carreras en las que esté presente, dentro del certamen máximo del automovilismo internacional.

En este sentido, hay que tener en cuenta que la marca ya estaba presente en el auto desde el inicio de la temporada, aunque en otra ubicación y con otra estética.

Con los colores de Mercado Libre: así es el diseño especial que presentó Alpine

Para Franco Colapinto, esto es "algo muy especial" ya que, resaltó, "se trata de una marca que nació en Argentina y ahora representa a millones de latinoamericanos en todo el mundo".

"Para cualquier piloto, correr en Fórmula 1 es un sueño. Yo estoy viviendo el mío, con esfuerzo, dedicación y el apoyo de un equipo increíble. Hacerlo con Mercado Libre, que me sigue apoyando y comparte los mismos valores de compromiso y perseverancia, hace que esta aventura tenga aún más sentido", remarcó.

Quién también celebró esto fue el próximo CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn, que en su cuenta de Linkedin destacó: "El crack de Franco Colapinto con los colores de Mercado Libre en pista, Neymar Jr. alentando desde el paddock y una carrera con final inesperado".

"América Latina dice presente en la pista de la Fórmula 1 durante los GPs de Austin, Ciudad de México y São Paulo para inspirar y conectar con millones de personas", sumó.

"Un orgullo seguir acompañando a Franco en este patrocinio y compartir nuestra pasión por la velocidad, el trabajo en equipo y la perseverancia", cerró Szarfsztejn su posteo.

