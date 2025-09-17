El piloto argentino es nuevamente la cara de la firma, que refuerza su alianza con Alpine y acompaña la carrera deportiva del pilarense en la Fórmula 1.

Un nuevo comercial de Mercado Pago, protagonizado por Franco Colapinto, salió a la luz en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, donde el piloto argentino buscará sumar sus primeros puntos del año a bordo del Alpine.

Desde su llegada a la Máxima, Mercado Libre —compañía madre de Mercado Pago— acompaña la carrera del pilarense como sponsor y socio estratégico. La empresa no solo financia parte de su trayectoria, sino que además selló una alianza con Alpine, escudería a la que Colapinto se incorporó este año, convirtiéndose en uno de los principales inversores del equipo francés.

El vínculo entre Colapinto y Mercado Libre en la Fórmula 1

No es la primera vez que el piloto argentino protagoniza un comercial de la empresa. Meses atrás, en medio de la confirmación de su debut como titular de Alpine, Mercado Libre lanzó un spot que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En ese aviso, titulado "Nos vemos en Imola, pa", Colapinto recibía un paquete de la plataforma de e-commerce con un casco de Fórmula 1 en su interior.

Con humor, el video jugaba con el tiempo que el argentino pasó como suplente y cerraba con la frase: "Vuelve Franco, volvimos todos". El propio Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, compartió el video en redes sociales al grito de entusiasmo de los fanáticos.

Ahora, Mercado Pago vuelve a apostar por Colapinto en un nuevo spot que combina la pasión de los argentinos por la Fórmula 1 con la presencia cada vez más fuerte de la fintech en el deporte internacional.

Con este tipo de acciones, la compañía refuerza su posicionamiento de marca global y aprovecha la visibilidad que aporta tener a un piloto argentino en la categoría más importante del automovilismo. Para Colapinto, es además una oportunidad de fortalecer el vínculo con sus seguidores en la previa de un GP clave, en el mismo circuito donde consiguió su primera clasificación a la Q3 con Williams.