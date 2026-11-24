La entidad lanzó beneficios en tecnología, electrodomésticos y turismo. Qué otras promociones bancarias coinciden con el Black Friday

Bancos Provincia, BBVA y Credicoop se suman a las fechas de ahorro con reintegros de hasta 30% en supermercados y comercios.

La entidad ofrece hasta 30 cuotas sin interés abonando con MODO y rebajas especiales en vuelos o paquetes de BNA Viajes.

Banco Nación lanzó beneficios por el Black Friday del 24 al 29 de noviembre con hasta 40% de descuento en su plataforma online.

El Banco Nación se suma al Black Friday con una serie de descuentos, beneficios y financiación que estará vigente del 24 al 29 de noviembre.

La propuesta incluye rebajas de hasta el 40%, cupones adicionales y hasta 30 cuotas sin interés en productos seleccionados de su tienda online.

A través de Tienda BNA+, los clientes podrán acceder a financiación de hasta 24 cuotas sin interés en distintos artículos y de hasta 30 cuotas en productos de eficiencia energética.

Para acceder a estos beneficios deberán pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco, mediante MODO desde la aplicación BNA+.

Además, la plataforma ofrecerá un cupón adicional del 25% de descuento en productos seleccionados y envíos gratuitos.

Black Friday: qué otras promociones ofrece Banco Nación

La propuesta también alcanza al sector turístico a través de BNA Viajes, donde habrá beneficios para quienes quieran organizar escapadas o vacaciones.

En este caso, los usuarios podrán acceder a 12 y 18 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y hasta 9 cuotas sin interés con Visa.

A su vez, habrá un 15% de descuento en paquetes turísticos nacionales de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000. También se ofrecerá una rebaja de 50% en hoteles de distintos puntos del país.

Los beneficios estarán disponibles durante las fechas de la campaña y los detalles de las promociones podrán consultarse en la plataforma oficial de BNA Viajes.

Otros beneficios bancarios que coinciden con el Black Friday

Además de las ofertas del Banco Nación, durante los días del Black Friday también estarán vigentes otros beneficios bancarios que permiten acceder a descuentos y cuotas sin interés en distintos comercios.

Entre las alternativas se encuentran las promociones de Banco Provincia, BBVA y Banco Credicoop, que cuentan con propuestas de ahorro en supermercados y otros rubros.

Banco Provincia ofrece un 15% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard en comercios adheridos. El beneficio estará disponible el viernes 27 de noviembre, con un tope de reintegro de $30.000 por transacción.

BBVA tendrá un 20% de descuento en supermercados Disco, pagando con tarjetas del banco a través de MODO. La promoción estará vigente el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, con un tope de reintegro de $25.000 y una compra mínima de $100.000.

Por último, Banco Credicoop ofrecerá un 30% de descuento en ChangoMás el sábado 28 de noviembre, pagando con tarjetas de crédito Cabal. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $13.500.

Las condiciones de cada promoción, los comercios adheridos y los límites de reintegro pueden variar según la tarjeta y el medio de pago utilizado. Por eso, antes de realizar una compra, es conveniente consultar los términos y condiciones en los canales oficiales de cada entidad.