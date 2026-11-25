Además, suma una promoción con Aerolíneas Argentinas para ofrecer pasajes en hasta cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y Visa del Bapro

Provincia Compras, con 3.2 millones de ventas desde 2023, extiende su financiación para compras en tecnología, hogar y viajes.

Clientes de Banco Provincia podrán financiar pasajes de Aerolíneas Argentinas en hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard o 6 con Visa.

Provincia Compras ofrece hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia durante el Black Friday, del 27 al 29 de noviembre.

Provincia Compras, el marketplace desarrollado por Banco Provincia, se sumará al próximo Black Friday -el evento anual de ecommerce- para ofrecer hasta 24 cuotas sin interés.

Además, la entidad ofrecerá una financiación especial para viajar con Aerolíneas Argentinas: hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y 6 con Visa, entre el 27 y el 29 de noviembre.

Las propuestas apuntan tanto a quienes buscan renovar productos para el hogar como a quienes planifican su próximo viaje.

Durante el viernes 27, Provincia Compras, el portal de ventas online del banco, ofrecerá miles de productos en hasta 24 cuotas sin interés.

La financiación aplica con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

La promoción abarca tecnología, electrodomésticos, hogar, salud, deportes, moda, herramientas y otros rubros.

Aerolíneas Argentinas: pasajes en cuotas del 27 al 29 de noviembre

Quienes planifiquen vacaciones o escapadas podrán aprovechar una propuesta especial de Aerolíneas Argentinas, vigente entre el 27 y el 29 de noviembre.

Durante esos tres días, los pasajes podrán financiarse en hasta 12 cuotas sin interés con Mastercard y 6 cuotas con Visa de Banco Provincia.

En la edición 2024, el programa Aerolíneas Friday habilitó la compra de pasajes para vuelos dentro del país con entidades bancarias y tarjetas seleccionadas.

Otras entidades también financian vuelos: Banco Entre Ríos ofrece 12 cuotas sin interés en Aerolíneas del 27 de noviembre al 7 de diciembre, para destinos dentro del país.

Los destinos habilitados y las condiciones de cada promoción deberán consultarse en los canales oficiales.

No es la primera vez en 2026 que Provincia Compras ofrece 24 cuotas sin interés: lo hizo en el Hot Sale, y también en el CyberMonday pasados.

Cómo comprar en Provincia Compras: requisitos y tarjetas

Para comprar es necesario ser cliente de Banco Provincia y generar una cuenta de usuario con una contraseña personal y secreta.

Se puede pagar con tarjeta de débito, pero para aprovechar las cuotas hace falta una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por la entidad.

Quienes quieran una tarjeta pueden gestionarla de forma 100% online desde el home banking.

El camino es ingresar a Tarjetas, luego a Mis Tarjetas y a Más opciones.

Allí se hace clic en Contratación de tarjeta de crédito, se completan los datos y el trámite queda listo.

Quienes aún no son clientes pueden descargar la app Cuenta DNI, obtener allí el usuario de Home Banking y seguir esos pasos.

Provincia Compras en números: ya alcanzó los 3,2 millones de ventas

Desde su lanzamiento, el 15 de marzo de 2023, el marketplace de Banco Provincia ya realizó 3,2 millones de ventas por más de $750.000 millones, con un ticket promedio de $231.000.

En ese escenario, los productos más elegidos son los de las categorías Tecnología y Electro.

En el Hot Sale 2026, el banco ofreció la oferta de cuotas más larga del evento y la combinó con los descuentos habituales de Cuenta DNI.

De todos modos, desde la entidad resaltaron que los usuarios deben revisar las bases de cada promoción, porque no se debe asumir que cualquier beneficio externo de Cuenta DNI se sume automáticamente a las 24 cuotas.

Cómo aprovechar el Black Friday con cuotas sin interés

Las cuotas sin recargo mantienen el precio inicial del producto en cada pago.

Conviene comparar el precio de contado con el precio financiado antes de comprar.

Es útil verificar el máximo de cuotas disponible para cada producto y vendedor, ya que la promoción abarca miles de artículos.

Para los vuelos, vale comparar fechas, destinos y la tarjeta que ofrece más cuotas.

Las cuotas ocupan el límite de la tarjeta de crédito, por lo que conviene revisar el cupo disponible antes del viernes 27.

Quienes no tengan tarjeta de crédito del banco pueden tramitarla online con anticipación.