El Banco Central (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) expusieron sus prioridades para el sistema financiero argentino durante el encuentro Fintech & Crypto Wrap-Up 2026, organizado por el estudio jurídico Bomchil y FinLaw Association.

En respuesta a los reclamos de las empresas del sector, los organismos hablaron sobre nuevas reglas para los proveedores de servicios de pago (PSP), el avance de las finanzas abiertas, la tokenización y el acceso al crédito, aunque evitaron anticipar cambios concretos en algunas regulaciones.

La conversación contó con la participación de Pedro Inchauspe, director del BCRA, y Roberto E. Silva, presidente de la CNV, quienes repasaron el trabajo realizado durante el año y adelantaron algunos de los temas que estarán en agenda durante 2027.

Qué cambios prepara el BCRA para las fintech

Durante el encuentro, Inchauspe indicó que los cambios regulatorios aplicados a los proveedores de servicios de pago buscan acompañar el crecimiento de las empresas y establecer controles de acuerdo con los riesgos de cada operación.

El funcionario mencionó que el ingreso al sistema sigue teniendo barreras relativamente bajas, pero que los requisitos aumentan a medida que las compañías crecen y acceden a infraestructuras de mayor impacto sobre el sistema nacional de pagos.

También se refirió a los PSP que ofrecen servicios a terceros, un modelo conocido como PSP as a Service. Según detalló, este universo tiene un tamaño cercano al de los proveedores registrados directamente ante el BCRA y necesita avanzar hacia un marco de controles equivalente.

Los organismos presentaron sus prioridades para la regulación fintech y cripto en Argentina para 2027

Para Inchauspe, ordenar esa actividad es importante, ya que los problemas operativos o de seguridad de un tercero pueden afectar al resto del ecosistema.

De cara a 2027, el funcionario anticipó que una de las principales prioridades será ampliar el crédito en la Argentina. En ese camino, mencionó el desarrollo de Open Finance, una iniciativa que busca facilitar el intercambio de información financiera entre instituciones.

"Nosotros creemos que, al final del día, las personas son dueñas de sus datos. Esos datos tienen un valor y deberían poder compartirlos con otras instituciones, especialmente para mejorar esquemas de scoring que permitan acceder a más crédito y a mejor crédito", aseveró el titular del BCRA.

Anuncios de CNV sobre la regulación cripto y la tokenización

Por su parte, Roberto Silva defendió el trabajo realizado por la CNV durante los últimos años para establecer reglas sobre los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).

El funcionario recordó que, cuando asumió, la Argentina tenía un marco regulatorio limitado para esta actividad. Desde entonces, el organismo avanzó con un régimen de registro y supervisión que actualmente alcanza a 83 proveedores jurídicos.

"Hoy tenemos más marcos regulatorios que casos de uso", reconoció el presidente de la CNV en materia de tokenización. Entre los casos que mencionó aparecen iniciativas vinculadas con desarrollos inmobiliarios, activos rurales y oro.

BCRA y CNV anticipan sus prioridades regulatorias para 2027 (generado con IA)

Sin embargo, aclaró que buena parte de las experiencias actuales funcionan a través de fideicomisos financieros cuyos valores se representan digitalmente. Todavía no se desarrollaron tantos proyectos de tokenización nativa de valores negociables.

En ese sentido, Silva volvió a mencionar la necesidad de avanzar con la ley de competitividad financiera, que permitiría incorporar el concepto de equivalencia funcional y facilitar la emisión de valores negociables directamente en formato digital.

El funcionario expresó su expectativa de que el proyecto vuelva a tener tratamiento parlamentario durante 2027. Mientras tanto, sostuvo que la prioridad de la CNV será seguir modernizando las normas, eliminar trabas y facilitar el acceso al crédito y al mercado de capitales sin descuidar la protección de los inversores.

Criptomonedas, controles y los próximos desafíos

Otro de los temas consultados fue la posibilidad de modificar las restricciones que impiden a determinadas entidades financieras y proveedores de servicios de pago ofrecer operaciones con criptomonedas.

Sin embargo, Inchauspe no anticipó cambios concretos sobre ese punto y concentró su respuesta en las prioridades del organismo para ampliar el financiamiento y mejorar las herramientas de cobro.

Silva, por su parte, profundizó que las competencias sobre los activos virtuales están divididas entre ambos organismos. Mientras que el BCRA tiene bajo su órbita los aspectos vinculados con los pagos, la CNV interviene cuando esos activos reúnen las características de valores negociables.

También aclaró que las stablecoins pueden quedar bajo distintas competencias según sus características y el uso que tengan. Por ejemplo, si funcionan como instrumentos de pago, corresponden al ámbito del Banco Central, mientras que si ofrecen rendimientos pueden quedar alcanzadas por la regulación del mercado de capitales.

De esta manera, los organismos plantearon una agenda centrada en ampliar el financiamiento, mejorar los controles y adaptar las normas a los nuevos modelos de negocio.