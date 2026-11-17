Las finanzas abiertas existen formalmente en Argentina desde mayo de 2025, cuando el Gobierno lanzó el modelo a través del Decreto 353/2025. Pero todavía no funcionan en la práctica: un año y medio después, faltan reglas operativas y, sobre todo, incentivos para que bancos, billeteras y fintech abran sus datos. Mientras tanto, el Banco Central prepara un primer caso de uso y apunta al 2027.

La industria lo sigue viendo como una de sus grandes apuestas: el 39% de las fintech ubica a Open Finance como la segunda oportunidad más importante de crecimiento del ecosistema, solo por detrás de la integración de la inteligencia artificial. Así lo indica el informe Industria Fintech Argentina 2026 de la Cámara Argentina Fintech.

Y lo reclama en voz alta. El pasado 29 de octubre, en el Argentina Fintech Forum, Pierpaolo Barbieri, fundador y CEO de Ualá, pidió que Open Finance "no sea una discusión, que sea una realidad" y que "de una vez por todas" las empresas "abran sus datos", que "son de los usuarios, no de las instituciones".

Sin embargo, más allá de los referentes que impulsan esto, pareciera que el interés y el foco del sector están puestos en otros lados. Es que el porcentaje de empresas que considera como prioridad el avance de las finanzas abiertas cayó del 42,6% en septiembre de 2025 al 28% en julio de 2026, según el estudio de la CAF.

El relevamiento lo resume al señalar que "hoy la prioridad es remover fricciones para crecer" y que "reforma fiscal y proporcionalidad regulatoria se imponen sobre finanzas abiertas", en un sector donde la presión tributaria es el principal desafío para el 59% de las compañías.

Pero esto no solo tiene que ver con que haya cuestiones más relevantes para el desarrollo de la industria, sino también con lo hecho hasta ahora por el organismo en este frente.

Open Finance busca integrar datos y ampliar el crédito

Únicamente el 6,5% de las empresas encuestadas califica de "adecuado" el avance actual de Open Finance y percibe "un buen ritmo y reglas claras", mientras que el 33,5% no ve cambios reales. En el medio, un 28% reconoce un progreso, aunque "lento y con incertidumbre", y cuestiona "inconsistencias técnicas, de estándares y costos de adaptación".

Todo esto, pese a que el director del Banco Central, Pedro Inchauspe, anticipó el 7 de octubre, en Pulso 2026, que "el primer caso de uso va a ser con datos de ARCA, con lo cual estamos mucho más cerca del Open Data"; es decir, utilizar información en manos del Estado, como la que guarda la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a diferencia de Open Finance, que involucra registros de bancos y billeteras.

En el encuentro anual de la Cámara de Medios de Pago, aseguró que, si las pruebas previstas "de acá a fin de año" dan resultado, "el año que viene ya estaríamos en condiciones de poner operativo lo que hasta ahora es una norma y un proyecto".

El cronograma del Banco Central para las finanzas abiertas en Argentina

Según el cronograma del BCRA, antes de que termine 2026 se llevarán adelante ensayos para unificar procesos de consentimiento y autenticación de identidad. En otras palabras, cómo se verifica que una persona es quien dice ser y de qué manera autoriza formalmente que sus datos se compartan.

En 2027, tras el piloto con datos de ARCA, empezaría a tomar forma la implementación de las finanzas abiertas. Luego se sumarían otros servicios y organismos públicos y, al final, bancos y billeteras.

En cualquier caso, el objetivo es el mismo: con Open Data primero y Open Finance en una fase posterior, la herramienta y la información que reúna se usarán sobre todo para ampliar y personalizar la oferta de préstamos.

Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá, pidió que Open Finance 'sea una realidad' en el Argentina Fintech Forum 2026. (Cortesía: Prensa Cámara Argentina Fintech)

La meta es expandir el financiamiento, teniendo en cuenta que hoy el crédito al sector privado en Argentina representa apenas el 13% del PBI, frente al 53% promedio registrado en América Latina y el Caribe, según datos de Analytica.

Por qué bancos y billeteras no quieren abrir sus datos

¿Por qué no arranca un sistema que la industria demanda y el regulador promete? Agustín Pesce, ex director del Banco Central y director ejecutivo de Guardline, responde a esa pregunta que "hay que entender cuál es el modelo que queremos adoptar en primera instancia" y que lo segundo, "y fundamental", "tiene que ver con los incentivos".

"¿Cuáles van a ser los incentivos que van a tener las entidades a la hora de abrir y entrar en el juego? Porque si no están esos incentivos no va a funcionar. No va a funcionar", advierte a iProUP.

Santiago Lebled, Fintech Advisor y Fractional CFO de Lebled Consulting, coincide e identifica precisamente la falta de incentivos como "el punto central".

"Bancos y billeteras invirtieron años y recursos para reunir datos propios, y compartirlos les da un beneficio neto que no es claro, sobre todo para quienes ya tienen clientes y procesos de onboarding y KYC consolidados", explica a iProUP.

Para Lebled, "el marco legal ya existe" y lo que falta "es la parte operativa: los estándares técnicos, las condiciones de participación y un cronograma", mientras que el piloto oficial "va a usar datos de ARCA con autorización del cliente, no los datos que hoy tienen bancos y billeteras", porque "el BCRA está avanzando por partes, empezando por datos públicos".

Desde el Banco Central asumen este dilema. En Pulso 2026, Inchauspe admitió que el esquema "obviamente tiene una carga operativa y económica para los que están obligados a participar" y que "el resto lo hará si considera que atrás hay un caso de negocio o un servicio que le quiere ofrecer a sus clientes". Lebled aclara que "en Argentina todavía no se definió quiénes estarían obligados".

De esta manera, el pedido de liberar la información choca con reticencias a la hora de ceder la propia. "Muchos reclaman Open Finance, pero los que más datos tienen son los que menos incentivos tienen para compartirlos", remata Lebled.

Detrás de esto hay una clara lógica de competencia. En un sistema abierto, una entidad X podría ver los productos que un cliente tiene en la compañía Y y ofrecerle condiciones más convenientes. Por supuesto, esto 'eleva la vara', pero es un costo que, en mayor medida, lo pagan los players grandes, con mayor espalda y recorrido.

"El costo de los procesos de identidad y validación lo financian sobre todo los grandes, que después no quieren que ese trabajo sea aprovechado por jugadores más chicos sin contrapartida", expresó Lebled.

Cómo funciona Open Finance en Brasil y qué lo destrabó

Brasil es la muestra de que Open Finance funciona en un país con un sistema financiero muy competitivo. Allí, la billetera puede avisarle a un usuario que "su cuenta de Itaú va a quedar en rojo" y sugerirle mover dinero desde otra entidad para cubrirla, según destacó Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech y vicepresidenta senior de Mercado Pago, en el Argentina Fintech Forum 2026.

Si bien Brasil es el faro para la Argentina, su Open Finance no empezó a 'trabalhar' por reciprocidad. Allí también había trabas y los incentivos eran clave. Lo que ocurrió, describe Pesce, es que "Open Finance en Brasil no nació con la regulación, nació con un caso", el de Bradesco, que le negó a la fintech GuiaBolso los datos de un cliente que había dado su permiso. Lo hizo con un argumento que refleja las reticencias del terreno local.

"La fintech 'le tocó la puerta' a Bradesco y le dijo: ¿me das los datos de Agustín? 'No, pero son míos', respondió. 'Pero yo tengo el consentimiento de él', retrucaron. 'No, pero son míos, yo soy el responsable'. ¿Qué dijo la máxima instancia administrativa de Brasil en el caso judicial que se generó por todo esto, y que se resolvió en favor de GuiaBolso? Los datos son del usuario. Por lo tanto, el usuario es el que dispone esos datos. A partir de ese momento, se estructuró el Open Finance en Brasil", detalla.

Agustín Pesce, en una entrevista mano a mano con iProUP en LABITCONF 2026

Después llegó la normativa. Lebled puntualiza que "Brasil avanzó con una obligación escalonada por tamaño", en la que "los grandes participan de forma obligatoria y el resto puede sumarse de manera voluntaria". Y agrega que el marco brasileño contempla un principio de reciprocidad, por el cual "quien accede a datos de otros también comparte los suyos, y quien tiene más información recibe algún tipo de compensación o beneficio regulatorio por compartirla".

"Brasil tiene un principio de reciprocidad en su marco, y el Banco Central acá en Argentina ya reconoció que los primeros pasos se van a hacer con datos de ARCA precisamente porque el resto del ecosistema no se pone de acuerdo", remarca.

Actualmente, describe Pesce, "hay un botón que dice Open Finance en la aplicación del celular" para elegir con qué entidad compartir "mis resúmenes de cuenta de tarjetas, mis inversiones, mis posiciones". Además, subraya que "hoy Brasil tiene más de 100 millones de clientes", haciendo referencia a cifras del Dashboard do Cidadão de Open Finance Brasil. Aun así, Lebled matiza que esa experiencia "también demuestra que se necesitan años y reglas claras de reciprocidad y uso de datos".

Qué cambiaría para los usuarios argentinos con Open Finance

Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech, afirma a iProUP que "Argentina, durante varios años, picó en punta" respecto "a marcos normativos y desarrollo tecnológico". No obstante, "ahora hay otros países de la región que fueron recuperando terreno". En su visión, para "seguir siendo punta de lanza", el país necesita "dar un salto cuántico" con "iniciativas como finanzas abiertas".

Lo que está en juego es un esquema más ordenado y con mayor crédito, ya que Pesce plantea que, en la actualidad, "los usuarios están entrando al sistema a través de los participantes que tienen barreras regulatorias más bajas" y "para el sistema es muy difícil tener una visión consolidada" por la fragmentación que hay entre todos los actores.

"Agustín Pesce tiene un perfil determinado en un banco, que no es el mismo perfil que tiene en una PSP, que no es el mismo perfil que tiene en una PSAV o en una ALyC. Agustín está perfilado de maneras distintas, y ninguno tiene el perfil consolidado de Agustín. Eso está pasando hoy", detalla.

Como "no hay un marco general, un perímetro regulatorio que le permita al regulador tener una visión consolidada", ese objetivo resulta imposible. Por eso, "frente a esta realidad, hoy el Open Finance se hace súper necesario", ya que "más allá de darle un perímetro regulatorio, le da una visión consolidada e integrada de todo el sistema". "Entonces Agustín pasa a tener un único perfil", completa.

Con el piloto en preparación y con 2027 como horizonte, Lebled sintetiza por qué el Open Finance aún no arrancó. "Porque el marco está, pero no hay reglas operativas ni obligados definidos, y los actores que tienen los datos todavía no ven un incentivo claro para compartirlos", concluye.