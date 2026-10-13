Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, analiza cómo se componen los u$s125.000 millones que el Gobierno dice tener para frenar una corrida

La reiteración de anuncios sobre "bazucas" erosiona la confianza económica, desviando el foco del tipo de cambio real apreciado.

Primero fueron los dólares que supuestamente estaban disponibles en un celular. Después apareció la famosa bazuca. Más tarde llegaron los anuncios de respaldos financieros cada vez más importantes. La semana pasada se hablaba de u$s70.000 o u$s75.000 millones. Ahora el presidente Javier Milei asegura contar con u$s125.000 millones para enfrentar una eventual corrida cambiaria durante 2027.

La pregunta es inevitable: ¿de dónde salieron los otros u$s50.000 millones en cuestión de días?

Porque una cosa es anunciar líneas de financiamiento, otra muy distinta es disponer efectivamente de esos recursos y otra, todavía más importante, es poder utilizarlos libremente para intervenir en el mercado cambiario.

En economía, las palabras importan. Pero cuando se habla de reservas, liquidez y capacidad de intervención, importan mucho más los balances.

No alcanza con decir que se tiene una bazuca. Hay que explicar cuántas municiones contiene, cuáles están disponibles, cuáles son prestadas, cuáles deben devolverse y cuáles existen solamente bajo determinados supuestos.

La credibilidad de un programa económico no se construye multiplicando cifras en declaraciones televisivas. Se construye demostrando que los compromisos pueden cumplirse sin necesidad de recurrir permanentemente a anuncios extraordinarios.

Y acá aparece una contradicción difícil de ignorar: si el programa económico es tan sólido, si el equilibrio cambiario es tan consistente y si las expectativas están tan bien ancladas, ¿por qué el propio Presidente necesita hablar reiteradamente de los miles de millones de dólares con los que enfrentaría una corrida?

Un Presidente puede intentar transmitir tranquilidad. Pero cuando convierte la posibilidad de una corrida en un tema recurrente de sus declaraciones, también puede conseguir exactamente el efecto contrario: instalar entre los inversores una preocupación que pretendía disipar.

La confianza no aumenta necesariamente porque un Presidente anuncie que tiene cada vez más dólares. A veces, cuanto más necesita repetirlo, más preguntas aparecen.

El problema no es solamente cuántos dólares hay. Es cuántos dólares son realmente utilizables.

La cifra de u$s125.000 millones merece un análisis mucho más serio que el de una declaración presidencial. Según el desglose difundido, el Gobierno incluye compras de divisas, líneas de swap, operaciones de futuros, ingresos comerciales esperados y financiamiento proyectado. No son conceptos equivalentes.

Un swap no es lo mismo que una reserva propia. Una línea de crédito no es dinero disponible sin condiciones. Una operación de futuros puede ofrecer cobertura cambiaria, pero no necesariamente entregar dólares físicos. Y las exportaciones futuras son ingresos que todavía deben materializarse y que, además, pertenecen inicialmente a quienes producen y exportan.

Por eso, sumar todos esos conceptos y presentarlos como si fueran una única disponibilidad inmediata de divisas puede generar una impresión equivocada de la verdadera capacidad de intervención.

El dato es suficientemente ilustrativo: al 7 de octubre, las reservas internacionales brutas del Banco Central rondaban los u$s49.133 millones. Eso no significa que fueran íntegramente propias ni de libre disponibilidad. Mucho menos que existieran u$s125.000 millones líquidos esperando ser utilizados.

No se trata de negar que los acuerdos financieros puedan servir. Pueden ser herramientas importantes para administrar situaciones de estrés. Tampoco corresponde desconocer las compras de divisas realizadas por el Banco Central durante 2026.

Lo que corresponde es exigir transparencia.

¿Cuántos dólares son propios? ¿Cuántos prestados? ¿Cuántos dependen de autorizaciones externas? ¿Cuántos ya están contabilizados dentro de las reservas brutas? ¿Cuántos podrían utilizarse efectivamente mañana si el mercado decidiera poner a prueba el esquema?

Hasta que esas preguntas tengan respuestas precisas, hablar de u$s125.000 millones como si fueran una caja disponible es, como mínimo, una presentación que exige demasiadas aclaraciones.

Un peso apreciado y una economía que necesita competitividad

Pero la discusión de fondo es todavía más importante.

Argentina sigue enfrentando el problema de un tipo de cambio real apreciado. El índice de tipo de cambio real multilateral se ubicaba en torno de 85,5 puntos al 8 de octubre, con una caída cercana al 9,3% desde comienzos de 2026. Es una señal de apreciación real, aunque por sí sola no determina cuál debería ser el valor de equilibrio del dólar.

El problema no es simplemente que el dólar esté barato o caro en términos nominales. El problema es cuánto cuesta producir, contratar, transportar, exportar e invertir en Argentina en comparación con nuestros competidores.

Cuando los costos internos aumentan en dólares sin mejoras equivalentes de productividad, las empresas pierden márgenes, competitividad y capacidad de expansión.

Y eso no se arregla con una bazuca.

Se arregla con inversión, infraestructura, productividad, financiamiento, menor presión tributaria distorsiva y reglas previsibles.

Además, persisten restricciones cambiarias para las empresas, especialmente sobre obligaciones y dividendos de ejercicios anteriores, aunque el BCRA haya flexibilizado el acceso para operaciones más recientes. El propio Banco Central reconoció la necesidad de mecanismos específicos para atender esos compromisos pendientes.

Hay una contradicción que merece discutirse: ¿cómo se pretende convencer al mundo de que Argentina ofrece plena libertad económica cuando todavía existen empresas que no pueden disponer libremente de determinadas utilidades acumuladas?

El capital extranjero no evalúa solamente la rentabilidad potencial de un proyecto. También quiere saber si podrá recuperar su inversión, girar dividendos y operar sin restricciones extraordinarias.

El RIGI puede ofrecer incentivos importantes a determinados sectores. Pero una economía no puede depender exclusivamente de regímenes especiales para compensar problemas que deberían resolverse mediante reglas generales.

El riesgo de convertir cada declaración en una prueba de confianza

Los mercados financieros tienen una particularidad: reaccionan tanto a los números como a la credibilidad de quienes los presentan.

Un ministro puede anunciar una línea de financiamiento. Un Presidente puede explicar que cuenta con herramientas para enfrentar turbulencias. Eso es razonable.

Lo que resulta discutible es transformar permanentemente la fortaleza financiera del país en una competencia de cifras cada vez mayores.

Porque el mercado empieza a hacerse preguntas.

Si antes alcanzaban u$s30.000 millones, después se necesitaban u$s65.000 millones, más tarde aparecían u$s75.000 millones y ahora se anuncian u$s125.000 millones, ¿qué cambió exactamente?

¿Aumentó de manera verificable la capacidad financiera del país? ¿Se incorporaron nuevos acuerdos? ¿O simplemente se está utilizando una definición cada vez más amplia de los recursos potenciales?

La diferencia no es menor.

La primera posibilidad fortalecería la posición argentina. La segunda podría terminar erosionando la credibilidad de las propias declaraciones.

Y cuando un Gobierno necesita explicar una y otra vez que está preparado para enfrentar una corrida, la discusión deja de ser exclusivamente financiera.

Pasa a ser una discusión sobre confianza.

El Gobierno sostiene que la disciplina fiscal, la estabilización monetaria y la acumulación de reservas constituyen los pilares del programa. Son argumentos que merecen ser considerados. El REM de septiembre, por ejemplo, todavía proyectaba superávit comercial y primario para 2026.

Pero esos avances no eliminan automáticamente los riesgos asociados a la apreciación cambiaria, los compromisos externos, la actividad económica o las restricciones pendientes.

Un programa económico debe poder sostenerse cuando el contexto internacional deja de ayudar, cuando se acercan vencimientos importantes y cuando las expectativas cambian.

No solamente cuando los mercados están tra

La verdadera bazuca se llama credibilidad

Hay algo que debería preocupar mucho más que el tamaño anunciado de cualquier respaldo financiero: la posibilidad de que el mercado deje de confiar en las explicaciones oficiales.

Porque ninguna cifra, por extraordinaria que parezca, garantiza por sí sola la estabilidad cambiaria.

La historia argentina está llena de episodios en los que los funcionarios aseguraban tener todo bajo control hasta que la realidad obligaba a modificar el rumbo.

Eso no significa que estemos necesariamente frente a una nueva crisis, ni que una corrida bancaria o cambiaria sea inevitable. Afirmarlo sería tan irresponsable como garantizar que jamás podría ocurrir.

Significa que las vulnerabilidades deben reconocerse antes de que se conviertan en problemas mayores.

Argentina tiene recursos extraordinarios. Petróleo, gas y minería pueden transformar su capacidad exportadora durante los próximos años. Pero esas oportunidades no justifican ignorar lo que sucede con el resto de la economía mientras las inversiones maduran.

Tampoco permiten reemplazar un programa consistente por anuncios de financiamiento cada vez más espectaculares.

La estabilidad duradera no puede depender de que el Presidente anuncie una nueva cantidad de dólares cada vez que aparecen dudas.

Tiene que descansar en reservas genuinas, acceso sostenible al crédito, competitividad, crecimiento, confianza y reglas que puedan mantenerse sin medidas extraordinarias.

Y acá aparece la paradoja central.

Un Gobierno que pretende demostrar fortaleza anunciando que tiene u$s125.000 millones para enfrentar una corrida podría terminar obligando al mercado a preguntarse por qué está tan preocupado por una corrida.

Ése es el peligro de convertir la comunicación económica en una sucesión de demostraciones de poder financiero.

La confianza es un activo difícil de construir y extraordinariamente fácil de perder.

No se compra con declaraciones. No se fabrica sumando instrumentos financieros de distinta naturaleza. Y mucho menos se recupera aumentando el tamaño de una bazuca imaginaria cada vez que aparecen cuestionamientos.

La confianza se gana cuando los números son claros, las reglas se cumplen y las explicaciones resisten el análisis.

Primero eran millones en un celular. Después apareció una bazuca. Ahora son u$s125.000 millones.

Quizás haya llegado el momento de dejar de anunciar cuánto poder de fuego tiene el Gobierno y empezar a explicar, con precisión, de qué está compuesto.

Porque los mercados no necesitan un Presidente que les cuente cuántos dólares podría llegar a conseguir.

Necesitan saber cuántos tiene, cuántos debe y cuántos puede utilizar.

Y si para convencer al mercado de que no habrá una corrida hay que anunciar una bazuca cada vez más grande, tal vez el problema ya no sea la cantidad de dólares.

*Por Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil