En la Gala Anual de Endeavor, el Presidente proyectó alcanzar al 90% de la población mundial para 2031 y destacó el potencial tecnológico local

La estrategia de inserción internacional y el desarrollo de la economía del conocimiento ocuparon el centro de la agenda presidencial ante referentes del ecosistema emprendedor local. Durante su discurso en la Gala Anual de la Fundación Endeavor, el presidente Javier Milei afirmó que la Argentina abrió más de 500 mercados durante su gestión, logrando alcanzar al 30% de la población mundial.

El mandatario contrastó el escenario actual con el punto de partida de su administración en materia de comercio exterior. "Le llegábamos a menos del 10% de la población del planeta. Hemos abierto más de 500 mercados y llegamos al 30% del planeta", sostuvo el jefe de Estado frente a ejecutivos tecnológicos e inversores.

Con el horizonte puesto en el mediano plazo, Milei trazó una hoja de ruta de expansión comercial que proyecta la continuidad de su programa más allá de los comicios presidenciales de 2027.

"Nuestra idea es, de acá al 2031, llegar al 90% del planeta", enfatizó el Presidente al defender el rumbo de desregulación y apertura económica.

¿Qué rol le asigna el Gobierno a la tecnología y a la productividad?

Para el Ejecutivo, la incorporación acelerada de innovación constituye la vía directa para expandir la actividad económica y mejorar los ingresos de la población.

"Ya vimos lo que pasa cuando la productividad sube. Crece el tamaño de la economía, baja la pobreza y mejora la vida de todos", puntualizó Milei durante su intervención. En esa línea, remarcó que el país debe posicionarse con rapidez frente al avance tecnológico global, advirtiendo que los actores que lleguen primero a capturar estas tendencias serán quienes crezcan a mayor ritmo.

El mandatario subrayó además que la automatización y las nuevas herramientas digitales funcionan como multiplicadores del empleo y de las remuneraciones. "La tecnología hay que usarla para producir más y mejor porque, cuando la productividad sube, gana el que menos tiene, sea porque se crean nuevos puestos de trabajo o porque aumenta el valor de los existentes", explicó.

¿Por qué Milei destacó el talento humano local y defendió el RIGI?

Más allá del despliegue de infraestructura y algoritmos, el discurso presidencial puso el acento en la iniciativa privada como motor de la transformación productiva.

"Una máquina puede calcular el camino más eficiente, pero qué camino vale la pena recorrer, lo decidimos nosotros", reflexionó Milei ante el auditorio de Endeavor, destacando que la Argentina "demostró tener todo para convertirse en un polo tecnológico" gracias a la combinación de capacidades técnicas y capital humano.

En el cierre de su exposición, el jefe de Estado reivindicó la figura del empresario dentro del sistema de libre mercado. "Un empresario solo puede ser exitoso si otros eligen libremente comprarle sin que nadie les obligue y regale nada. Si el empresario se equivoca, la pérdida la paga él con los suyos, sin pasarle la cuenta al vecino. Por eso digo que los empresarios son benefactores sociales", aseguró, antes de calificar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como "la herramienta de desarrollo más importante que vive el país en su historia".