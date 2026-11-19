Visa invierte en Argentina y la ve como un mercado clave para el futuro de los pagos. Busca frenar el fraude en las transferencias inmediatas con la misma inteligencia artificial que ya usa en su red de tarjetas, una estrategia que planea desarrollar con la adquisición de Prisma y Newpay.

Pero la apuesta va más allá de la seguridad y tiene que ver con lo que se viene: el comercio agéntico, un negocio emergente en el que agentes autónomos eligen, comparan y compran productos en nombre del usuario. Desde la compañía, consideran que el país puede ser exponente de esa modalidad por el alto uso local de la IA.

Así lo aseguraron Andrew Torre, Presidente de Value-Added Services de Visa; James Mirfin, Vicepresidente Senior y Jefe Global de Risk and Security Intelligence Solutions, y Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur, en un mano a mano con iProUP.

Por qué Visa compró Prisma y Newpay en Argentina

En un contexto de crecimiento de los Real-Time Payments en el ecosistema local, donde ya hay más de 354 millones de cuentas digitales y 28 millones de personas que eligen hacer transferencias inmediatas, según datos del Indicador COELSA del segundo cuatrimestre de 2026, Renaudo adelanta que la intención de Visa es traer "todas las soluciones que la empresa tiene a nivel global para las RTPs al país".

La puerta de entrada se abre con la adquisición de Prisma y Newpay, que Visa anunció el 19 de febrero y cerró el 27 de ese mes, cuando confirmó la compra del 100% de ambas firmas por unos u$s1.500 millones.

Mientras la primera procesa más de 6.000 millones de transacciones al año para emisores de tarjetas, la segunda opera unos 300 millones de transferencias y pagos con transferencia por mes, además de la red de cajeros Banelco y PagoMisCuentas.

Visa apuesta por pagos más seguros y comercio agéntico (generado con IA)

Para Torre, este movimiento responde a un cambio de paradigma en los ecosistemas de pagos y a una transformación de fondo en el negocio: el procesamiento es cada vez más complejo y muchos clientes enfrentan desafíos para seguir la velocidad del mercado, lo que genera una "deuda tecnológica" para quienes no pueden mantener el ritmo y quedan rezagados en innovación. A eso se suma el costo de contratar a varios proveedores.

La propuesta, sostuvo, es que bancos y fintech argentinos usen la tecnología de Visa, incluidas las "herramientas de fraude y riesgo" que desarrolla la firma, para "tener pagos seguros" y "que se muevan", en materia de modernización, "al ritmo de las compañías más rápidas del mundo".

Al comunicar la adquisición, Visa destacó que el objetivo era, precisamente, acelerar en el país la tokenización, la autenticación biométrica, las herramientas inteligentes de riesgo y el comercio agéntico, con un servicio abierto a todas las marcas de tarjetas que hoy maneja Prisma.

El otro pilar son las transferencias. "Argentina fue uno de los primeros países a nivel global en implementar soluciones de seguridad y análisis en tiempo real para RTPs", subrayó Renaudo, en referencia a Visa Protect para pagos cuenta a cuenta, que la compañía lanzó en julio de 2024 junto con COELSA, la cámara compensadora que administra ese circuito.

Mirfin explicó que, en los últimos años, el fraude migró, de la mano de la ingeniería social, de los plásticos a otros canales y medios de pago, porque "es donde los estafadores intentan llegar a la gente para que envíe dinero". Por eso, Visa trasladó a las transferencias "los modelos de IA que ejecutamos a escala" en su red de tarjetas.

"COELSA fue una de las primeras redes con las que trabajamos en Argentina, y tuvimos un gran éxito ayudándolos a detener el fraude", comentó a iProUP.

Andrew Torre, presidente de Value-Added Services de Visa. (Imágen: Cortesía Visa)

"Depende de cada mercado, pero podemos detener entre el 50% y el 60% del fraude que está sucediendo, además de reducir los ratios de falsos positivos, que es muy importante para las bancas de todo el mundo", estimó, al tiempo que resaltó que con Newpay se abren "muchas oportunidades" para desarrollar este esquema en el país.

Por qué el fraude evoluciona con la IA y qué hace Visa para combatirlo

La pelea contra las estafas "cambió de ring". Torre planteó que, gracias a la tokenización, que reemplaza los datos reales del plástico por un código único, las tarjetas se volvieron más seguras y "el fraude se ha movido a etapas más tempranas" del pago, como la "pérdida de identidad".

En este sentido, la inteligencia artificial, aliada en muchos aspectos, aceleró los ataques al bajar la barrera de entrada en materia de inversión y conocimientos: hoy, a quienes buscan cometer ciberdelitos les alcanza con una simple instrucción.

En línea con esto, en agosto de este año, Visa anunció la compra de BioCatch por unos u$s2.400 millones. La empresa de prevención del fraude analiza cómo cada persona tipea, toca la pantalla y maneja sus dispositivos para detectar si opera bajo coerción o manipulación, y trabaja con más de 350 bancos de 21 países. Sin embargo, la operación todavía no se completó y se prevé que concluya en 2027.

"Espero que se cierre pronto", deseó Torre, al mismo tiempo que reafirmó que la firma cumple "un papel muy importante" en la protección de los clientes y en la estrategia de Visa para combatir el fraude a nivel mundial.

Es que Mirfin entiende que las señales de comportamiento de BioCatch pueden complementar la labor que Visa ya realiza con Featurespace, plataforma de soluciones que usa real-time machine learning para prevenir el fraude y delitos financieros que adquirió en diciembre de 2024. El objetivo es identificar cuándo alguien es víctima de una estafa sin sumar trabas que frenen pagos legítimos. "Los consumidores no quieren preocuparse", resumió.

La meta, puntualizó, es que bancos y billeteras puedan intervenir "en el momento correcto, antes de que lleguen al lugar en el que quieran pagar". Contó que, en la actualidad, los usuarios pasan "más tiempo del que quisieran pensando en la ciberseguridad, en el riesgo y en el fraude", y que esa es "una de las razones por las que, desde Visa, se invierte tanto para ayudarlos".

"Para nosotros, esta no es una serie de problemas dispares, es un problema conectado que, al final, se trata de la confianza", definió Torre sobre las transacciones fraudulentas y los robos de identidad.

El avance de los ataques impulsados por la IA pone a prueba a todo el sistema financiero: las amenazas evolucionan cada vez más rápido y el daño ya no es solo económico, sino también reputacional, porque golpea la credibilidad del sector. Eso exige un trabajo conjunto del ecosistema y un mejor uso de la información que puede ayudar a prevenir casos.

Por qué Open Finance puede ser importante para combatir el fraude

En Argentina, el cruce de datos contra el fraude podría llegar de la mano de Open Finance, que permitiría combinar transferencias, transacciones con tarjeta, movimientos y señales de comportamiento, entre otros parámetros, de distintas entidades. Y aunque apunta principalmente a la expansión del crédito, también podría tener un rol importante en este frente contra los delitos financieros.

No obstante, pese a que existe formalmente desde mayo de 2025, cuando el Gobierno lo creó a través del Decreto 353/2025, todavía no funciona en la práctica porque faltan reglas operativas e incentivos. Pedro Inchauspe, director del Banco Central, anticipó en octubre de este año que el primer caso de uso será con registros de ARCA y que proyectan masificar el esquema hacia 2027.

Mirfin reconoció a iProUP que, si bien en general los bancos están habilitados a compartir información, persisten desafíos a la hora de hacerlo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo.

"No estamos esperando que las regulaciones cambien, no estamos esperando la cooperación para compartir datos, porque ha habido muchos buenos intentos, pero esas cosas pueden llevar años y décadas en concretarse", aseveró.

Por eso, la apuesta de Visa es que cada cliente cruce transacciones con tarjeta, transferencias y señales de comportamiento, algo que genera "un beneficio ecosistémico incluso sin que haya acuerdos formales para compartir datos".

Puso como ejemplo a COELSA, cuya inteligencia de red permite identificar en otras entidades las denominadas 'cuentas mula', que se abren para recibir el dinero de las estafas. Y advirtió que las tipologías de fraude "aparecen en todo el mundo muy rápidamente".

La Central de Prevención de Fraude que administra COELSA reúne a 117 entidades y en 2025 sumó 20.720 casos confirmados, como consta en su último Reporte de Sustentabilidad.

En paralelo, el pasado 3 de septiembre el BCRA ordenó, mediante la Comunicación "A" 8473, que los responsables de las transferencias inmediatas creen un puntaje de riesgo de fraude por CUIL y lo compartan con bancos y billeteras.

Por qué Visa ve a Argentina como un mercado clave

Para Andrew Torre, Argentina encaja en el perfil que busca Visa. "Estos son los mercados en los que queremos trabajar: mercados grandes y rápidos", enfatizó.

Agregó que los clientes locales "son muy sofisticados", que la macroeconomía "parece estar mucho mejor" y que el país figura entre los que más usan inteligencia artificial, una ventaja para el comercio agéntico.

Según el Índice de Confianza de VISA publicado en mayo de este año, el 88% de los consumidores argentinos encuestados ya incorporó la IA generativa en su día a día. "Es una tasa de adopción más alta que en Estados Unidos", remarcó, al respecto, James Mirfin.

Gabriela Renaudo aseguró que Argentina tiene uno de los niveles de adopción de comercio agéntico más altos del mundo y que por eso la compañía trabaja "con los usuarios y los negocios para prepararlos de cara al e-commerce agéntico".

Tokenizar las compras por internet es el primer requisito para expandir las ventas con agentes de IA. Torre indicó que el 60% de las transacciones del comercio electrónico, a nivel mundial, ya está tokenizado y fue tajante en cuanto a la meta final: "Queremos llegar al 100%".

El freno son los mercados que todavía guardan los datos de las tarjetas a nivel local, sin tokens. "El 16% de todas las transacciones de e-commerce en el mundo están en bóvedas locales", detalló Torre.

En ese camino, mencionó a Click to Pay, que "está aquí en Argentina" y es "otro modo de tokenizar". Renaudo lo describió como "una nueva experiencia para el e-commerce" y la propia Visa lo presenta como un 'contactless online'. Ahí aparece un contraste con el mostrador, donde el NFC, la tecnología para pagar acercando la tarjeta o el celular a la terminal, todavía 'corre de atrás'.

Gabriela Renaudo, Group Country Manager de VISA para el Cono Sur. (Imágen Cortesía: Visa)

Respecto a esta modalidad, que aún no termina de despegar en el país, la Group Country Manager de VISA para el Cono Sur aclaró que en Argentina el desafío está del lado del consumidor. "Más del 90% de los comercios están listos para aceptar NFC", cuantificó, aunque admitió que "los usuarios aprendieron a pagar con códigos QR".

"Estamos en ese proceso de migración, de tratar de ayudar a los usuarios a probar el NFC, que es más fácil y muy seguro. Tenemos que continuar promoviendo su uso en el país", sostuvo.

El Presidente de Value-Added Services, por su parte, relató que en su primera visita recorrió Buenos Aires sin billetes, algo que "siempre es una buena señal de una economía que realmente crece y se expande".

Y cerró con una definición que resume la apuesta de Visa por Argentina: "Vemos mucho crecimiento por delante".