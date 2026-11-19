El fundador de Strategy cree que el crédito bancario sumará compras y frenará ventas de Bitcoin, pero la cripto cotiza debajo del costo de la firma

Strategy, con BTC a u$s75.452 de costo promedio, enfrenta riesgos por la baja y ajusta sus compras y recompras.

La tesis incluye préstamos bancarios con garantía de activos (ej. ETF de BlackRock) y crédito digital de Strategy.

Michael Saylor, fundador y presidente ejecutivo de Strategy, aseguró que el crédito bancario será el principal motor del próximo rally de Bitcoin, porque sumará compras y evitará que los tenedores vendan para conseguir liquidez.

El empresario lo planteó durante la conferencia Cantor Convergence, organizada por Cantor Fitzgerald. "El crédito bancario va a ser el motor clave de las compras adicionales y el motor clave para no vender", sostuvo.

Cómo funcionaría el crédito bancario que propone Michael Saylor

La tesis de Saylor sobre Bitcoin se apoya en dos canales de financiamiento:

Crédito digital de Strategy : acciones preferentes como STRC, que pagan dividendos y cuyos fondos la empresa usa para comprar Bitcoin.

: acciones preferentes como STRC, que pagan dividendos y cuyos fondos la empresa usa para comprar Bitcoin. Préstamos bancarios con garantía: líneas de crédito respaldadas por activos ligados a Bitcoin, para obtener efectivo sin vender.

Saylor comparó el segundo canal con una hipoteca: si el inversor consigue liquidez sin vender, baja la presión vendedora.

Mencionó al ETF IBIT de BlackRock como activo sobre el cual JPMorgan, Morgan Stanley y Charles Schwab podrían armar créditos, aunque es una expectativa suya y no un producto confirmado por esos bancos.

Strategy podría emitir hasta u$s48.000 millones en crédito digital

Saylor afirmó que Strategy, la cotizante con más Bitcoin en su balance, podría vender hasta u$s48.000 millones en instrumentos de crédito digital y que esas ventas, por sí solas, no moverían el precio de la criptomoneda.

Como ejemplo, planteó que Strategy coloque u$s40.000 millones y destine u$s30.000 millones a comprar Bitcoin, una hipótesis y no una operación anunciada. También dio otras cifras:

Su modelo necesita una suba anual de Bitcoin cercana al 10,5% para generar rendimientos extra a los accionistas.

para generar rendimientos extra a los accionistas. Con una suba de alrededor del 2% anual alcanzaría para cubrir los dividendos de las preferentes.

El empresario espera que la expansión del crédito se acelere en 2027, de la mano de una política monetaria más flexible.

Qué riesgos tiene la apuesta de Saylor por el crédito

La propuesta llega con Bitcoin en baja. La criptomoneda tocó un mínimo de u$s62.006 el domingo 15 de noviembre y luego se recuperó hasta cerca de u$s65.000.

Ese precio queda debajo del costo promedio de Strategy. Según el reporte presentado ante la SEC el 16 de noviembre, la firma acumula 850.849 BTC comprados a u$s75.452 en promedio. Esa tenencia vale unos u$s55.700 millones, 13,5% menos de lo que pagó.

Además, Strategy redujo a menos de la mitad sus compras de Bitcoin: entre el 9 y el 15 de noviembre sumó 485 BTC por u$s33,4 millones, frente a 1.036 la semana anterior. De los u$s244,7 millones que obtuvo con acciones, destinó u$s206,3 millones a recomprar STRC, la preferente que paga 12% anual y que busca estabilizar cerca de u$s100.

Los préstamos con garantía también tienen límites. En la línea con títulos de Charles Schwab, el banco puede exigir la devolución, cambiar los requisitos o vender los activos si el cliente no cumple, y el dinero no puede usarse para comprar cripto al contado.

Si cambian las condiciones, Saylor prevé ajustar dividendos, usar su reserva en dólares de u$s4.750 millones, recomprar títulos o vender Bitcoin. Esa última opción ya no es tabú desde que la empresa empezó a vender parte de sus Bitcoin para pagar dividendos.

A comienzos de noviembre, la compañía retomó sus compras de Bitcoin tras una semana de pausa y, aunque las redujo, no vendió Bitcoin en la última semana.