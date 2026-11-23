Según documentos de la Oficina de Ética Gubernamental, el mandatario también sumó papeles de SpaceX en medio del escrutinio sobre chips y regulaciones

Los movimientos bursátiles del presidente de Estados Unidos volvieron a generar debate en Wall Street. De acuerdo con su última declaración financiera, difundida por la Oficina de Ética Gubernamental estadounidense, Donald Trump compró acciones de Nvidia por un valor de hasta u$s265.000 durante septiembre, además de vender valores por hasta u$s15.000 en ese mismo período.

Las operaciones adquieren especial relevancia porque se concretaron semanas antes de que trascendieran las informaciones sobre los presuntos vínculos personales de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, con una mujer acusada de espiar para China. Tras conocerse el episodio -que según el mandatario lo tomó "sorprendido"-, legisladores y autoridades estadounidenses comenzaron a plantear interrogantes sobre la relación con uno de los empresarios más influyentes del sector tecnológico.

Qué otras inversiones tecnológicas declaró Trump en Nvidia y SpaceX

El reporte patrimonial, firmado por Trump el 1 de noviembre de 2026 y replicado por Ámbito este jueves, detalla cientos de transacciones financieras realizadas en los últimos meses dentro del sector tecnológico y aeroespacial:

Compras de SpaceX en septiembre: El mandatario adquirió títulos de la compañía aeroespacial dirigida por Elon Musk por un monto de hasta u$s315.000 , sumándose a operaciones previas con acciones de la firma efectuadas en junio y julio de 2026. SpaceX mantiene contratos por miles de millones de dólares con el Estado estadounidense y depende de autorizaciones de agencias federales

Movimientos previos en Nvidia: La presentación oficial también dejó asentado que, durante agosto de 2026, Trump ya había comprado acciones de Nvidia por hasta u$s1,6 millones y vendido títulos de la fabricante de semiconductores por hasta u$s1 millón

Qué enfrenta ahora Nvidia entre la regulación oficial y las proyecciones de Wall Street

Más allá de las declaraciones patrimoniales de la Casa Blanca, la fabricante de procesadores atraviesa un escenario de doble lectura en los mercados internacionales:

Por un lado, la empresa quedó sujeta a un mayor escrutinio institucional mientras la Administración Trump evalúa nuevas regulaciones sobre la exportación de chips avanzados, un factor sensible para sus ingresos globales. Por otro, las principales firmas de análisis bursátil sostienen una visión optimista sobre el negocio central de la compañía: entidades como Wedbush y Bank of America elevaron recientemente sus precios objetivos para las acciones de Nvidia, proyectando un potencial de suba de hasta el 90% traccionado por la demanda de infraestructura para inteligencia artificial.